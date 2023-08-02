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Şile'de 1200 metrelik yarıçaplı alanda güvenlik tedbiri alındı! Top mermilerinin imhasına bu sabah başlandı

02.08.2023 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şile'de denizde yüzen bir kişinin ihbar etmesiyle çok sayıda patlamamış top mermisi bulunmuştu. Sahil boşaltılırken, plaja girişler kapatılmıştı. 1200 metrelik yarıçaplı sahada yerleşim yerlerinde ve plajlarda gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasından sonra bu sabah saatlerinde mühimmatın imha işlemi için çalışma başlatıldı.

Olay, geçtiğimiz cuma günü Şile Sofular Köyü, Sofular Halk Plajı'nda yüzmeye gelen bir vatandaşın, denizde çok sayıda patlamamış top mermisi gördüğü yönünde yaptığı ihbarın ardından ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından Sualtı Savunma Grup Komutanlığı'na (SAS) haber verildi. Sahil boşaltılırken, plaja girişler kapatıldı.

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EN AZ 28 MÜHİMMAT TESPİT EDİLDİ

İlk gün hava koşulları nedeniyle dalış yapılamazken, 29 Temmuz Cumartesi günü yapılan çalışmalarda sahilden 10 metre uzaklıkta 1-1.5 metre derinlikte bölgeye dağılmış vaziyette 9 şüpheli cisim tespit edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS Grup Komutanlığı tarafından yapılan görüntü incelemelerinde ise şüpheli cisimlerin top mermisi olduğu belirlendi. 30 Temmuz Pazar günü dalış gerçekleştiren SAS timi, bahse konu mevkide en az 28 adet mühimmat tespit etti. Bu mühimmatlardan karaya çıkarılması mümkün vaziyette olan 8 tanesi teşhis ve imha için SAS timi tarafından karaya çıkarıldı.

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BU SABAH BAŞLADI

1200 metrelik yarıçaplı sahada yerleşim yerlerinde ve plajlarda gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasından sonra bu sabah saatlerinde mühimmatın imha işlemi için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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İstanbul Şile

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