Şile’de yol ortasında yanan araç alev topuna döndü

Olay, geçtiğimiz gün saat 18.00 sıralarında Şile’de Ağva’ya bağlı Göksu köyü yolu üzerinde gerçekleşti.

ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle yol ortasında alevler içinde yanmaya başladı. Giderek şiddetlenen yangın tüm aracı sardı. Araçtan dev dumanlar yükselirken, araç adeta alev topuna döndü. Yükselen alevlerin ağaçlık alana sıçramaması ile faciadan dönüldü.

YANGIN ANI KAMERADA

Korku dolu o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, yangının ardından araç kullanılamaz hale geldi.

(İHA)

