Şile'de denizde boğulan kişinin cenazesi toprağa verildi

İstanbul'un Şile ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulan 33 yaşındaki Turgay Kırış, Samsun'un Kavak ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kırış'ın cenazesi, Şile'den Kavak ilçesine bağlı Yaşar Doğu Mahallesi'ndeki baba ocağına, oradan da Merve Camisi'ne getirildi.

Kırış için düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, MHP İlçe Başkanı Cahit Kamber ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazın ardından Kırış'ın cenazesi, Yaşar Doğu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Evli ve 3 çocuk babası Turgay Kırış, 2 gün önce Şile'de serinlemek için girdiği denizde boğulmuştu.

