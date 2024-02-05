Şili cehennemi yaşıyor: Yangınlarda 110 kişi öldü! Devlet Başkanı Boric'ten korkutan açıklama...

Pazartesi ve salı günleri, hayatını kaybedenler için Ulusal Yas Günü ilan edilen ülkede yangınlardan etkilenen bölgelere askeri birliklerin konuşlandırılacağı ifade edildi. Boric ayrıca ihtiyaç olan tüm kaynakların hazır bulundurulacağını belirtti.

29 YANGINLA MÜCADELE EDİLİYOR

İçişleri Bakanı Carolina Toha ise itfaiyecilerin yaklaşık 40 yangını kontrol altına aldığını, 29 orman yangıyla ise mücadeleyi sürdürdüğünü kaydetti.

Şilili yetkililer, yangınlardan en çok etkilenen bazı bölgelerdeki olağanüstü hal (OHAL) kapsamının genişletildiği bilgisini paylaşmıştı.

Şili basınında çıkan haberde, Valparaiso kentine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Penuelas Gölü Doğal Parkı'nda da yangın çıktığı belirtilmişti.

Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisinden (Senapred) yapılan açıklamada, yangının şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı ve bazı kasabalarda tahliye işlemlerinin başlatıldığını duyurmuştu.

'KASITLI ÇIKARILDI' İDDİASI

İçişleri Bakanı Toha bazı yangınların "kasıtlı" çıkarıldığını düşündüklerini açıklamıştı.

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





