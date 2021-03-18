Şili’de 6 aylık bebeğe yanlışlıkla Covid-19 aşısı yapıldı

Şili’de 6 aylık bebeğe Covid-19 aşısı yapıldı. Yerel basında çıkan haberlerde, bir annenin 6 aylık bebeğini rutin aşılarının tamamlanması için Bio Bio bölgesinde yer alan Tirua kasabasında bulunan aile sağlığı merkezine götürdüğü ve bebeğe yanlışlıkla Çin menşeili Sinovac tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının yapıldığı belirtildi.

BEBEK KONTROL AMAÇLI GÖZLEM ALTINDA

Tirua aile sağlığı birimi ise bebeğe Covid-19 aşısı yapıldığını kabul etti.

Bebeğin ailesinin yanlış aşılama ile ilgili bilgilendirildiği ve bebeğin kontrol amaçlı gözlem altında tutulduğu açıklandı. Yetkililer, şu ana kadar bebekte herhangi bir yan etkiye rastlanmadığını aktararak, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

ŞİLİ'DEKİ İKİNCİ AŞI SKANDALI

Şili’de daha öncede ilk dozda Pfizer aşısını olan bir grup insana ikinci dozda, Sinovac aşısı yapıldığı ortaya çıkmıştı. Sağlık Bakanı Enrique Paris düzenlediği basın toplantısında, "Açıkçası, bu hatanın San Bernardo (Santiago’nun güney kesimi) bölgesinde 10 kişinin aşılanması sırasında meydana geldiği için üzgünüz. Ancak bunlar belirli vakalar. Durumu açıklığa kavuşturuyoruz" demişti.

Paris, bu kişilerin Pfizer ürünüyle tekrar aşılanacağını açıklamış, ancak ikinci dozun hemen değil 21 gün sonra yapılacağını duyurmuştu.

(İHA)

