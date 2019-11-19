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Şili Devlet Başkanı Pinera: “Orantısız güç kullanan güvenlik güçleri cezasız kalmayacak”

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.11.2019 01:01 | Son Güncelleme

Haftalardır hükümet karşıtı eylemlerin gerçekleştirildiği Şili’de Devlet Başkanı Sebastian Pinera, gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında orantısız güç kullanan güvenlik güçlerinin cezasız kalmayacağını ifade etti.Şili’de metro biletlerine 22 kuruşluk zam kararı başkent Santiago’da hükümet karşıtı protestoların fitilini ateşlemişti.

Haftalardır hükümet karşıtı eylemlerin gerçekleştirildiği Şili’de Devlet Başkanı Sebastian Pinera, gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında orantısız güç kullanan güvenlik güçlerinin cezasız kalmayacağını ifade etti.
Şili’de metro biletlerine 22 kuruşluk zam kararı başkent Santiago’da hükümet karşıtı protestoların fitilini ateşlemişti. Kısa sürede ülke geneline sıçrayan eylemler Şili’yi iç savaşın eşiğine getirdi. Eylemciler sokaklardan çekilmemekte ısrar ederken Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera ulusa seslendi. Pinera, en az 20 kişinin hayatını kaybettiği eylemlerde orantısız güç kullanan ve protesto hakkını ihlal eden güvenlik güçlerinin “cezasız kalmayacağını” söyledi. İnsan haklarının korunması taahhüdüne rağmen bazı durumlarda güvenlik güçlerinin aşırı güç kullandığını kabul eden Pinera, “Cezasız kalmayacak” dedi.
Hükümet olarak vatandaşların sesini duyduklarını ve son 4 haftada Şili’nin değiştiğini kaydeden Pinera “İçinde yaşadığımız toplumsal pakt bozuldu” dedi.
Şili Devlet Başkanı, yaraları iyileştirecek bir sosyal anlaşma imzalamanın gerekli olduğunu söyleyerek, “Nereden gelirse gelsin, hepimiz şiddeti kınamalıyız, çünkü şiddetin yalnızca daha fazla şiddete yol açtığını biliyoruz” ifadesini kullandı.
Pinera, barış ve birlik yoluna katılmakta tereddüt etmeyen sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

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