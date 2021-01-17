'Silici' operasyonunda delilleri karartmak isteyen şüpheliye suçüstü

Delilleri karartmak amacıyla harddiski söken ve kaçırmaya çalışan kişiler ile şirket yetkilileri gözaltına alınırken, bazı belgelere el konuldu.

Kamera kayıtlarında, operasyonu haber alan bir çalışanın tornavida yardımıyla harddiski sökerek iş yerindeki masanın üzerine koyduğu, bu esnada polisleri gören bir başka kişinin de harddiski soktuğu pantolonun arka cebinde saklamaya çalıştığı görüldü.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu iş birliğiyle yapılan operasyon, akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığında cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olarak nitelendirilmişti.

Vergi müfettişleri ile gelir uzmanlarının katılımıyla 170 akaryakıt istasyonu, 23 akaryakıt dağıtıcı firması, bir istasyon teknik destek firması, 2 otomasyon yazılım firması ve bağlı bir şubesi olmak üzere 242 noktada yapılan aramalarda belgelere, bilgisayar ve cep telefonu gibi dijital materyallere el konulurken, akaryakıt istasyonlarından 608 milyon litrelik akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği belirlenmişti. (AA)

