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Şili’de hastane yangını saatler sonra söndürüldü

30.01.2021 23:09 | Son Güncelleme:
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Şili’de bir hastanenin çocuk hastalıkları bölümünde çıkan yangın, itfaiyenin saatler süren çabalarıyla söndürülürken, hastalar tahliye edildi.Şili’nin başkenti Santiago’da bulunan Borja Arriaran hastanesinin çocuk hastalıkları bölümünde yangın çıktı.

Şili’de bir hastanenin çocuk hastalıkları bölümünde çıkan yangın, itfaiyenin saatler süren çabalarıyla söndürülürken, hastalar tahliye edildi.
Şili’nin başkenti Santiago’da bulunan Borja Arriaran hastanesinin çocuk hastalıkları bölümünde yangın çıktı. Nedeni henüz bilinmeyen yangın, hastanenin üçüncü katında bulunan çocuk yoğun bakım ünitesi ile ilaçların bulunduğu bir depoda etkili oldu. İtfaiye ekiplerinin saatlerce süren yoğun çabaları sonucu sabah erken saatlerde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Şili Sağlık Bakanlığı, yangında herhangi bir yaralanma olmadığını bildirerek, alevlerin elektrik tesisatı ve diğer hastane hizmetlerini etkilediğini aktardı. Sağlık Bakanı Enrique Paris ile İçişleri Bakanı Rodrigo Delgado, yangına ilişkin bilgi almak için hastaneye gitti. Paris, hastanenin tahliye edildiğini bildirdi.
Hastaların, Barros Luco ve Metropolitano hastaneleri ile Madre e Hijo ve Juan Pablo II kliniklerine nakledildiği bildirildi.

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