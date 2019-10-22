Şili'de hükümet protestolara çözüm arayışında

Pinera, iş istihdamı, maaşlar ve kamu hizmetlerinde iyileştirmeler üzerinde de çalıştıklarını belirterek, parti başkanlarıyla yapacağı görüşmede teklifleri dinleyeceğini sözlerine ekledi.

Ülkesinin zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Pinera, "Yarın, bir çözüm bulmak için hükümetin ve muhalefetin parti başkanlarıyla görüşeceğim, umarım bir ilerleme kaydedilir. Bugün, emekli maaşlarının iyileştirilmesi, ilaç fiyatlarında indirim yapılması ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi gibi çeşitli konular üzerinde çalışıyoruz." diye konuştu.

Pinera, Şili Devlet Başkanlığı Sarayı La Moneda'da düzenlediği basın toplantısında, söz konusu gösteriler nedeniyle senato başkanı, yargıtay başkanı, temsilciler meclisi başkanı ve belediye başkanlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarıyla da görüştüğünü duyurdu.

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, ülkenin son yıllardaki en zorlu döneminden geçmesine yol açan şiddetli gösterilere son verecek bir çözüme varılabilmesi için siyasi parti liderleriyle görüşeceğini açıkladı.

Ülkede devam eden şiddetli gösteriler, yağma ve ateş yakma vakaları, başta Santiago olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde hayatı durma noktasına getirdi. Gösterilerin devam ettiği bölgelerde okullar tatil edilirken, Santiago Havaalanında yüzden fazla uçuşun iptal edildiği öğrenildi.

Güvenliğin orduya bırakılmasını öngören "Acil durum" ve sokağa çıkma yasağının ilan edildiği yerler, başkenti de içine alan Metropolitan, Rancagua, Puerto Montt bölgeleri ile Antofagasta, Copiapo, Caldera, Vallenar, La Serena, Coquimbo, Valparaiso, Talca, Concepcion, Valdivia ve Osorno şehirleri olarak biliniyor.

Başkent Santiago başta olmak üzere şiddetli gösterilerin devam ettiği Şili'de 14 bölgede sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Ülkede metro ücretine yapılan zamma karşı başlayan ve ülkenin son yıllardaki en zorlu döneminden geçmesine yol açan metro zammının iptalini içeren yasa tasarısı Senatoda oy birliğiyle onaylanarak yasalaştı.

Şili'de Santiago'nun en önemli ulaşım aracı metroya, belirli saatler arasında uygulanmak üzere yüzde 4 zam yapılmasına karşı hafta başında metroda "turnikeden atlama" şeklinde başlayan protestolar, önceki gün güvenlik güçlerinin, turnikeden atlayan ve ücret ödemeden geçenleri güç kullanarak çıkarmasıyla şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Öte yandan, ülkenin Talcahuano bölgesindeki Pasific Blu isimli balık fabrikasının yağmalanmasına müdahale eden deniz kuvvetlerine ait bir aracın çarptığı 22 yaşındaki gencin öldüğü bildirildi. Ölen gencin ailesi, gencin kasıtlı öldürüldüğü iddiasında bulundu. Yetkililer olayın ardından soruşturma başlattı.

Şili Ulusal İnsan Hakları Enstitüsü (INDH) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şiddetli protestoların başladığı geçen perşembeden bu yana ülkede meydana gelen olaylar nedeniyle bin 420 kişinin tutuklandığını ve 84 kişinin ateşli silahlardan yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Bazı metro duraklarındaki turnikeleri ve camları kıran göstericilere polis göz yaşartıcı gazla müdahale etmiş, Santiago'nun bazı bölgelerinde polisle göstericiler arasında arbede yaşanmıştı.

Şili Devlet Başkanı Pinera, gösterilerin şiddetlenerek devam etmesi üzerine Santiago'nun da bulunduğu Santiago ve Chacabuco eyaletleri ile Puente Alto ve San Bernardo bölgelerinde "acil durum" ilan edildiğini açıklamış, ordu da aynı bölgeler için sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurmuştu.

Pinera, protestolarda güvenliğin sağlaması için 9 bin 500 polis ve asker görevlendirildiğini bildirmişti.

Şili'nin önceki Devlet Başkanı ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet de ülkedeki krizin sona erdirilmesi için tüm siyasi ve sivil toplum liderlerine acil diyalog çağrısı yapmıştı.

Wallmart süpermarket zincirince sosyal medyadan yapılan açıklamada, şirketin 60'tan fazla şubesinin yağmalandığı duyurulmuş ve sosyal medyadaki görüntülerde birçok alışveriş merkezinin, marketlerin ve çeşitli iş yerlerinin yağmalandığı ve yakıldığı görülmüştü.

Şili'nin önde gelen basın organlarından El Mercurio gazetesinin, "acil durum" ve sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Valparaiso'daki binasına da saldırıldığı ve yangın çıktığı bildirilmişti.

Şiddetli gösterilere ve yağmalara sahne olan Şili'de, Diktatör Augusto Pinochet'nin 1990'da devrilmesinden bu yana doğal afet harici ilk kez "acil durum" ilan edilerek güvenlik orduya teslim edildi.

