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Şili'de maden çöktü: 1 ölü, 1 kayıp

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 11:17 | Son Güncelleme

Şili'de maden çöktü: 1 ölü, 1 kayıp

SANTİAGO (AA) - Şili'nin kuzeyinde maden çökmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi kurtarıldı, madende mahsur kalan diğer bir işçi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Şili Maden Bakanı Baldo Prokurica, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Antofagasta bölgesinde bir madenin çökmesi sonucu bir işçinin yaşamını yitirdiğini, madende mahsur kalan bir işçi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Prokurica, diğer bir işçinin kurtarıldığını ve durumunun iyi olduğu bilgisini de verdi.

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çökme maden Şili

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