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Şili'nin yeni devlet başkanı 35 yaşındaki solcu Gabriel Boric oldu

20.12.2021 04:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şili'de devlet başkanlığı seçimlerini solcu aday Gabriel Boric kazandı.

Şili'nin yeni devlet başkanı 35 yaşındaki solcu Gabriel Boric oldu

Şili'de devlet başkanlığı seçimlerini solcu aday Gabriel Boric kazandı.

Boric'in aşırı sağcı rakibi José Antonio Kast, sandıkların kapanmasından ve oyların yaklaşık yarısının sayılmasından bir buçuk saat sonra yenilgiyi kabul etti.

Oyların çoğu sayılmış durumda.

Şu anki duruma göre seçimlerin ikinci turunda Boric oyların yüzde 55'ini, en yakın rakibi Kast ise oyların yüzde 44'ünü aldı.

Seçim, son yıllarda en kutuplaşmış seçimlerden biri oldu ve kitlesel hükümet karşıtı protestoların ardından geldi.

Boric ve Kast, siyasi yelpazede sol ve sağın en uçlarındaki iki aday olarak görülüyor.

İki adayın ülke için vizyonları tamamen farklıydı ve ikisi de hiçbir zaman hükümette yer almamış olan siyasi partileri temsil ediyordu.

35 yaşındaki Boric, dünyanın en genç siyasi liderlerinden biri ve Şili tarihinin en genç devlet başkanı olacak.

Ayrıntılar birazdan…

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