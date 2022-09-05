HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Silivri Cezaevi'nin adı değiştirildi! Adalet Bakanlığı yeni ismini duyurdu

Silivri Cezaevi'nin adı değiştirildi! Adalet Bakanlığı yeni ismini duyurdu

05.09.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de bilinen en büyük cezaevi olan Silivri Cezaevi’nin ismi değiştirildi. İstanbul Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın ilçenin itibarına zarar verdiği gerekçesiyle Silivri Cezaevi’nin adının değiştirilmesi için Adalet Bakanlığı’na başvurması üzerine, cezaevinin yeni ismi ’Marmara Cezaevi’ oldu.

Silivri Cezaevi'nin adı değiştirildi! Adalet Bakanlığı yeni ismini duyurdu

Adalet Bakanlığı Silivri Cezaevinin isminin değiştirildiğini duyurdu. Silivri Cezaevi'nin yeni adı Marmara Cezaevi oldu.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Adalet Bakanlığı’na gönderdiği dilekçede, Silivri kamuoyunun ortak isteği ve beklentisi ile Silivri Cezaevi’nin adının ‘İstanbul Batıkapısı’ diye değiştirilmesini talep etmişti.

1

Türkiye’nin 26 ilinde örneklemeler ile yapılan araştırmada, Silivri’yi ‘İstanbul’un güzel bir ilçesi’, ‘sahil’, ‘yazlıklar’ diye hatırlayanların oranının yüzde 4,1 iken ‘cezaevi’ olarak hatırlayanların oranının yüzde 54,6 olduğunu belirten Başkan Yılmaz, dilekçesinde şu ifadelere yer vermişti;

“İnsanlar üzerinde oluşmuş bu olumsuz algının, ilçemizin tanınması, çekim merkezi haline gelmesi ve gelişmesi açısından negatif bir etkisinin olduğu, Silivri de yaşayan herkesin ortak düşüncesidir. Hemşerilerimizin ve değişik kurum ve STK’ların bu yöndeki düşünceleri değişik zaman ve yerlerde devlet görevlilerine, bakanlarımıza tarafımızdan iletilmiş ve Silivri ilçemizin bu olumsuz algıdan kurtulması için cezaevinin adının değiştirilmesi talep edilmiştir. Silivri kamuoyunun ortak bir talebi ve beklentisi olan Silivri Cezaevi’ni adının ‘İstanbul Batıkapısı’ olarak değiştirilmesi hususunu bilgilerinize arz ederim.”

2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Liz Truss İngiltere'nin yeni başbakanı oldu! Türkiye iddiaları yeniden gündeme geldi! Bakanlık ve Kılıçdaroğlu tepki göstermiştiLiz Truss İngiltere'nin yeni başbakanı oldu! Türkiye iddiaları yeniden gündeme geldi! Bakanlık ve Kılıçdaroğlu tepki göstermişti
Korkunç görüntüler! 2 el daha ateş ettikten sonra sigara içti…Korkunç görüntüler! 2 el daha ateş ettikten sonra sigara içti…
'Kız Kulesi' sosyal medyada tartışma yarattı! Resmi açıklama geldi...'Kız Kulesi' sosyal medyada tartışma yarattı! Resmi açıklama geldi...
Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanlığı silivri cezaevi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kritik enflasyon rakamları açıklandı

Kritik enflasyon rakamları açıklandı

Promosyonda ‘yok artık’ dedirten rakam! Emeklilerden sonra şimdi de memurlar: 100 bin liraya çıkabilir…

Promosyonda ‘yok artık’ dedirten rakam! Emeklilerden sonra şimdi de memurlar: 100 bin liraya çıkabilir…

Kendisine küfür eden kişiye attığı tokat hayatını kararttı!

Kendisine küfür eden kişiye attığı tokat hayatını kararttı!

Araç sürücüleri dikkat! Bunu çoğu kimse bilmiyor, cezası 1823 TL

Araç sürücüleri dikkat! Bunu çoğu kimse bilmiyor, cezası 1823 TL

'HDP'ye bakanlık verilecek' iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

'HDP'ye bakanlık verilecek' iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

Kadınların nasıl dövülmesi gerektiğini anlattı! Sosyal medyada tepki yağdı

Kadınların nasıl dövülmesi gerektiğini anlattı! Sosyal medyada tepki yağdı

İlginizi Çekebilir

Kanlar içinde kaldı! Saldırganı görenler şaşkına döndü

Kanlar içinde kaldı! Saldırganı görenler şaşkına döndü

İzin saatini kaçırdı! Geç gelince ailesinden böyle özür diledi

İzin saatini kaçırdı! Geç gelince ailesinden böyle özür diledi

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Türkiye’de öğretmendi! Amerika’da tır şoförü oldu

Türkiye’de öğretmendi! Amerika’da tır şoförü oldu

Karısının gözünün önünde intihar etti! Suçlamalara dayanamadı

Karısının gözünün önünde intihar etti! Suçlamalara dayanamadı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.