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  4. Silivri'de 3 ceset bulunmuştu! Ekipler bu kez o ilçede kazı yapmaya başladı

Silivri'de 3 ceset bulunmuştu! Ekipler bu kez o ilçede kazı yapmaya başladı

25.05.2023 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Silivri'de yapılan kazıda 3 kişiye ait cesetlerin bulunmasının ardından gözaltına alınan Ömer Y. ve Ünal Y.'nin ifadeleri doğrultusunda Çatalca'da iki kişinin cesedinin bulunması için kazı çalışması yapıldı. Ünal Y.'nin de katıldığı çalışmalar sırasında herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

Silivri'de 3 ceset bulunmuştu! Ekipler bu kez o ilçede kazı yapmaya başladı

İstanbul'un Silivri ilçesinde 23 Mayıs'ta kayıp olarak aranan Sevgi Demirci ve iki çocuğuna ait olduğu değerlendirilen cesetlerin bulunmasının ardından göz altına alınan Ömer Y.'nin ifadeleri doğrultusunda Çatalca'da iki kişinin cesedinin bulunması için çalışma yapıldı.

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Gözaltına alınan Ömer Y.'nin ifadesinde kayıp olarak aranan Mücahit Polat ve akrabası Erdoğan Polat'ı da öldürerek Çatalca'da bir yere gömdüğü iddia edilmişti. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından Ömer Y.'nin verdiği bilgiler doğrultusunda Ovayenice Mahallesi'nde bulunan alanda arama çalışması yapıldı.

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Arama çalışması sırasında Ömer Y. ile birlikte gözaltına alınan Ünal Y.'de hazır bulundu. Ünal Y.'nin gösterdiği alanlarda yapılan çalışmalarda herhangi bir bulguya ulaşılamadı. (DHA)

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Çatalca Silivri ceset

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