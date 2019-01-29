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Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 22:52 | Son Güncelleme

Son dakika... Silivri'de geri dönüşüm ve atık fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın!

Kavaklı Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm ve atık fabrikasında saat 22.00 sıralarında yangın çıktı.

Fabrikadan çıkan yoğun dumanların bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. (DHA)

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Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın (1)Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın (1)
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