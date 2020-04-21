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Silivri'de güvercinlerin bulunduğu barakada yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2020 22:41 | Son Güncelleme

Silivri'de güvercinlerin bulunduğu barakada yangın çıktı. Güvercinlerin bir kısmı kurtarılırken bir kısmı ise öldü.

Silivri'de güvercinlerin bulunduğu barakada yangın

Yangın, 20.30 sıralarında Selimpaşa'nın 18 Mart Caddesi'nde bulunan tek katlı güvercinlerin olduğu barakada çıktı. Yangını görenlerin durumu bildirmesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Güvercinlerin bulunduğu baraka yanarken, alevler yandaki ikinci barakaya da sıçradı. İtfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.

Güvercinlerin bir kısmı itfaiye ekiplerince kurtarılırken bir kısmı ise öldü. Yangının madde bağımlılarının yaktığı ateş sonucu çıktığı iddia edildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin itfaiye ve polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

(DHA)

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Silivri yangın güvercin

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