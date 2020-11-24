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  4. Silivri'de kahreden olay! Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Silivri'de kahreden olay! Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

24.11.2020 18:53 | Son Güncelleme:
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Silivri'de kahreden olay! Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Silivri’de müstakil evde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, 7 ve 16 yaşındaki iki çocuk yanarak hayatını kaybetti. Anne ve baba olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Yolcu Çıkmazı Sokak'ta bulunan bir prefabrik evde çıktı. Avcılar'da yaşayan aile, Değirmenköy'de bulunan evlerine geldi. Anne Çiğdem S. ve baba Nihat S. bahçede bulunduğu sırada henüz bilinmeyen bir sebepten evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede prefabrik evi sararken 16 yaşındaki A.S ve 7 yaşındaki İ.S evde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MAHSUR KALAN ABİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, mahsur kalan çocukların kurtarılması için çalışmalar başlatıldı. Yangının söndürülmesinin ardından evin içine giren itfaiye ekipleri, abi kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi.

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ACILI ANNENİN FERYATLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Çocuklarının hayatını kaybettiğini öğrenen Çiğdem S., sinir krizleri geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan annenin, “Annem gelin hadi bekliyorum" feryatları bekleyenlerin yüreğini dağladı. Baba Nihat S. de tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yangının çıktığı evde incelemeleri devam ediyor. (DHA / İHA)


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