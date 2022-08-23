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Silivri’de polislere bıçaklı saldırı: Kimliği belli oldu! Dikkat çeken 'Ebu Hanzala' detayı

23.08.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Silivri’de kaymakamlık binası önünde 2 polis memurunu bıçakla yaralayan saldırganın kimliği belli oldu. Polislerin vurarak etkisiz hale getirdiği şüphelinin Abdülkerim Satuk Buğra Dağ (28) olduğu tespit edildi. Dağ’ın kamuoyunda Ebu Hanzala olarak bilinen Halis Bayancuk grubuna yakın olduğu belirtildi. İşte olayın detayları...

Silivri’de polislere bıçaklı saldırı: Kimliği belli oldu! Dikkat çeken 'Ebu Hanzala' detayı

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bir polis memuru ile Koruma Şube Müdürlüğü'nde görev yapan bir polis, kaymakamlık binası önünde beklerken, elinde bıçak olan kişi, polis memurlarına doğru koştu. Bıçaklı saldırgan 2 polis memurunu yaraladı. Saldırgan ayağından vurularak yakalandı. Yaralı 2 polis memuru ile bıçaklı saldırgan hastanede tedavi altına alındı.

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KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan araştırmalar kapsamında şüphelinin Abdülkerim Satuk Buğra Dağ olduğu tespit edildi.

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BAKAN SOYLU AÇIKLADI

Olayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dağ’ın kamuoyunda Ebu Hanzala olarak bilinen ve DEAŞ yöneticiliğinden cezaevinde bulunan Halis Bayancuk grubuna yakın olduğunu söyledi.

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TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Dağ’ın hastanedeki tedavisi devam ederken ifadesinin ise taburcu olduktan sonra alınacağı öğrenildi.

(DHA)

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