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Silivri'de rezalet! FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 07:12 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde yer alan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski yüzbaşının, cezaevindeki görüşme odasında avukatıyla cinsel ilişkiye girerken basıldığı iddia edildi. Akşam Gazetesi'nin haberine göre ikilinin görüşme odasında konuşurken kameradan çıktığı ve şüphelenen infaz koruma memurlarının odaya girdiklerinde, Ü.ve O'yu cinsel ilişki halinde yakaladıkları ifade edildi.

Silivri'de rezalet! FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Deniz Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Mesut Özel'in derdest edilmesinde aktif görev alan eski yüzbaşı S. B. Ü., ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı. Akşam'dan Neslihan Keskin'in haberine göre, cezasını çekmek için Silivri Cezaevi'ne konulan Ü., iddiaya göre burada avukatıyla ilişkiye girerken basıldı.

Gazetenin manşetten çıktığı habere göre FETÖ'cü subay Ü. 18 Haziran'da kuzeni de olan avukat A.B.O. ile görüşme odasında konuşurken kamera açısından çıktı.

haberr

İNFAZ KORUMA MEMURLARI GÖRDÜ

Haberde; şüphelenen infaz koruma memurları odaya girdiklerinde, Ü. ve O'yu cinsel ilişki halinde yakaladığı belirtildi.

FETÖ'cü eski yüzbaşının koğuşu değiştirilirken, avukatın da baroya şikayet edildiği iddia edildi.

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FETÖ Akşam gazetesi 15 Temmuz eşcinsel cinsel ilişki avukat subay Silivri

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
ver mehteri ver bunlar da her alcaklik vardi da ibnelikletini yeni öğrendik
Yalan
siyasi ayakda evlerde yapıyordur artık o işi
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