Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın (1)

Eren ERMİŞ/İSTANBUL,(DHA)-SİLİVRİ'de geri dönüşüm ve atık fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Kavaklı Mahallesi'nde bulunan GCL adlı geri dönüşüm ve atık fabrikasında saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrikadan çıkan yoğun dumanların bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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