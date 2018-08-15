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Silivri'de hafriyat kamyonu gecekonduya çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 13:30 | Son Güncelleme

Silivri'de hafriyat kamyonu gecekonduya çarptı

İSTANBUL (AA) - Silivri'de, hafriyat kamyonunun gecekonduya çarptığı kazada yaralanan olmadı.

Alınan bilgiye göre, Gazitepe mevkisinde, N.G'nin kullandığı 34 ZOS 19 plakalı hafriyat kamyonu, henüz bilinmeyen nedenle yol kenarındaki gecekonduya çarptı.

Yaralananın olmadığı kazada, çarpışmanın etkisiyle gecekonduda hasar oluştu.

Kaza sonrasında jandarma ekiplerince gözaltına alınan sürücünün, daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Hafriyat kamyonu, kepçe yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza Silivri

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