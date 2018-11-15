HABER

SİLİVRİ'DE OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 17:49 | Son Güncelleme

Silivri'de yağmur yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak şarampole yuvarlandı.

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/SİLİVRİ(İstanbul),(DHA)
Silivri'de yağmur yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi öldü, 2'si çocuk 3 kişi de yaralandı.
Kaza, TEM otoyolunun Silivri ile Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçeleri arasındaki Kınalı gişeleri mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edirne yönünden İstanbul istikametine giden Cemile Nazlı Çetin yönetimindeki 07 TF 333 plakalı otomobil, yağmur sonrası kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Hatice Kurtuluş ile Şükran Pamukçu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Cemile Nazlı Çetin ile isimleri belirlenemeyen 2 çocuk, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Silivri Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri Silivri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü
-----------------
-Kaza yerinden detaylar
-Cenaze aracı
-Karayolları ekipleri
-Kaza yapan araçtan görüntü
-Jandarmanın çalışmaları

Jason Statham’ın sevgilisinden olay pozlarJason Statham’ın sevgilisinden olay pozlar
Kar bir anda bastırdı, her yeri beyaza bürüdü! Turist akınına uğruyorKar bir anda bastırdı, her yeri beyaza bürüdü! Turist akınına uğruyor
Drift yapan sürücüye 5 bin TL cezaDrift yapan sürücüye 5 bin TL ceza
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suudi Arabistan'dan çok önemli Kaşıkçı açıklaması: Neden öldürüldü? Cesedine ne oldu?

Suudi Arabistan'dan çok önemli Kaşıkçı açıklaması: Neden öldürüldü? Cesedine ne oldu?

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

Sosyetenin yeni trendi: Çöp atıp geleceğim

Sosyetenin yeni trendi: Çöp atıp geleceğim

Can Yaman ile Demet Özdemir'in aşkı belgelendi!

Can Yaman ile Demet Özdemir'in aşkı belgelendi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Karısıyla ilişkiye giren adamın ellerini ayaklarını bağlayıp... Yaptıkları akıllara durgunluk verdi

Karısıyla ilişkiye giren adamın ellerini ayaklarını bağlayıp... Yaptıkları akıllara durgunluk verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kar bir anda bastırdı, her yeri beyaza bürüdü! Turist akınına uğruyor

Kar bir anda bastırdı, her yeri beyaza bürüdü! Turist akınına uğruyor

Başhekimle ilgili şok eden iddia! Hastanedekiler şaştı kaldı

Başhekimle ilgili şok eden iddia! Hastanedekiler şaştı kaldı

Acılı abladan yürek yakan sözler: 'Biz yandık, onlar da yansın'

Acılı abladan yürek yakan sözler: 'Biz yandık, onlar da yansın'

İnşaatta korkunç olay! Bu halde bulundu

İnşaatta korkunç olay! Bu halde bulundu

'Neden camide namaz kılmıyorsun?' sorusuna verdiği cevap olay oldu

'Neden camide namaz kılmıyorsun?' sorusuna verdiği cevap olay oldu

Karısıyla ilişkiye giren adamın ellerini ayaklarını bağlayıp... Yaptıkları akıllara durgunluk verdi

Karısıyla ilişkiye giren adamın ellerini ayaklarını bağlayıp... Yaptıkları akıllara durgunluk verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.