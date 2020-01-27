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Silivri'den Sivrice'ye yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 22:43 | Son Güncelleme

Silivri'den Sivrice'ye yardım

İSTANBUL (AA) - Silivri Belediyesi tarafından hazırlanan, temel gıda, giyecek ve battaniyeden oluşan 10 bin parça yardım malzemesi yüklü 2. TIR Elazığ'a gönderildi.

Silivrili vatandaşlar, Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın çağrısıyla gün boyu satın aldıkları battaniyeleri belediyenin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne getirerek depremzedelerin ihtiyaçlarına katkıda bulundu.

Yardım TIR'ında 8 palet su, ıslak mendil, battaniye, yorgan, yastık ve giyecek olmak üzere toplam 10 bin parça malzeme bulunuyor. Yardım TIR’ı Sivrice'de yetkililere teslim edilecek.

TIR, "Canınız yanarsa, canımız yanar" yazılı pankart ile uğurlandı.

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Elazığ Silivri Sivrice yardım tırı

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