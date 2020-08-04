Şimdi iPhone SE 2020 düşünsün: Google Pixel 4a duyuruldu! İşte özellikleri, fiyatı

Google Pixel 4a, aslında koronavirüs kurbanı bir akıllı telefon. Zira, koronavirüs salgını ortaya çıkmasaydı Google, Google Pixel 4a'yı çok daha önce tanıtacaktı. Ancak söylediğimiz gibi koronavirüs buna engel oldu. iPhone SE 2020'nin ve OnePlus Nord'un tanıtıldığı ortamda Google Pixel 4a tabiri caizse sona kaldı. Fakat sona kalmasına değdi. Google, dün (3 Ağustos) günü yaptığı duyuru ile kendisinden önce tanıtılan iki akıllı telefonu zorlayacak Google Pixel 4a'yı görücüye çıkarttı.
Google Pixel 4a özellikleri arasında 5,81 inç büyüklüğünde OLED bir ekran ile geliyor. Bu ekranın sol üst kısmında kamera deliği yer alıyor. Bu kamera deliğinde telefonun 1080p 30 FPS video kaydı yapabilen 8 MP çözünürlüğündeki kamerası var. Ekranın altında ise Snapdragon 730G işlemcisi, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. MicroSD kart desteği ise yok. Pixel 4a gücünü 18W hızlı şarj destekli 3.140 mAh değerindeki bataryasından alıyor. Parmak izi okuyucu ise maalesef telefonun ekranının altında değil, arkasında fiziksel olarak yerini alıyor.
Pixel 4a'nın arka kameraları diyerek lafa başlamak isterdik ancak başlayamıyoruz. Çünkü telefonun arka tarafında sadece bir adet kamera bulunuyor. Bu kamera, 12 MP çözünürlüğünde ve 4K 30 FPS video çekebiliyor. Bu noktada Google, iPhone SE 2020 gibi tek bir kamera ile iyi bir kamera performansını hedeflemiş gibi görünüyor. Ancak şunu da belirtmek gerekir; iPhone SE 2020 tek kamerası ise 4K 60 FPS çekebiliyor.
Google Pixel 4a fiyatı 349 dolar olarak açıklandı. Bu iPhone SE 2020'den (399 dolar) daha uygun bir fiyat. 20 Ağustos'ta satışlarına başlanacak olan Android 10'lu Google Pixel 4a, önümüzdeki sonbaharda ise Pixel 4a 5G adıyla 5G destekli bir modele daha kavuşacak.
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