Şimdi iPhone SE 2020 düşünsün: Google Pixel 4a duyuruldu! İşte özellikleri, fiyatı

Google Pixel 4a, aslında koronavirüs kurbanı bir akıllı telefon. Zira, koronavirüs salgını ortaya çıkmasaydı Google, Google Pixel 4a'yı çok daha önce tanıtacaktı. Ancak söylediğimiz gibi koronavirüs buna engel oldu. iPhone SE 2020'nin ve OnePlus Nord'un tanıtıldığı ortamda Google Pixel 4a tabiri caizse sona kaldı. Fakat sona kalmasına değdi. Google, dün (3 Ağustos) günü yaptığı duyuru ile kendisinden önce tanıtılan iki akıllı telefonu zorlayacak Google Pixel 4a'yı görücüye çıkarttı.

GOOGLE PİXEL 4A ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

Google Pixel 4a özellikleri arasında 5,81 inç büyüklüğünde OLED bir ekran ile geliyor. Bu ekranın sol üst kısmında kamera deliği yer alıyor. Bu kamera deliğinde telefonun 1080p 30 FPS video kaydı yapabilen 8 MP çözünürlüğündeki kamerası var. Ekranın altında ise Snapdragon 730G işlemcisi, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. MicroSD kart desteği ise yok. Pixel 4a gücünü 18W hızlı şarj destekli 3.140 mAh değerindeki bataryasından alıyor. Parmak izi okuyucu ise maalesef telefonun ekranının altında değil, arkasında fiziksel olarak yerini alıyor.