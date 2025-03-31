Şimdi kışlıkları kaldırma zamanı! Dolabınızı sıcak havalar için düzenleme tüyoları

1. Kullanmadıklarınızı ayıklayın.



Birkaç sezondur giymediğiniz kıyafetleri dolabınızda tutmanın hiçbir anlamı yok. Belki giyerim diye düşündüğünüz o kazaklar ve montlar aslında sadece yer kaplıyor. Kışlıkları kaldırmadan önce ciddi bir eleme yapın ve giymediklerinizi elinizden çıkartın. Dolabınızı ne kadar sadeleştirirseniz yazın o kadar ferah hissedersiniz.

2. Kışlıkları doğru şekilde kaldırın, kırışıklığa elveda deyin.



Kışlık kıyafetleri kaldırırken rastgele hurçlara doldurmak yerine düzgünce katlamaya çalışın. Aksi halde yeni sezonda buruş buruş kıyafetlerle uğraşmak zorunda kalırsınız. Üstelik bazı kumaşlar hava almazsa kötü de kokuyor. Vakumlu poşetler veya nefes alabilen kumaş saklama torbaları kullanarak hem yerden tasarruf edebilir hem de kıyafetlerinizi uzun süre koruyabilirsiniz.

3. Philips Azur 8000 Serisi ile kırışıklık derdine son.



Kışlıkları düzgün kaldırmak önemli ama bazen ne kadar dikkat ederseniz edin kat izleri ve kırışıklıklar kaçınılmaz oluyor. İşte burada Philips Azur 8000 Serisi devreye giriyor! Philips Azur 8000, 260 g’a kadar güçlü buhar desteğiyle kırışıklıklara savaş açıyor. Üstün buhar gücü sayesinde en inatçı kırışıklıkları bile saniyeler içinde açarak zaman kazandırıyor. Üstelik ergonomik tasarımı ve güçlü tabanı ile ütü yapmayı zahmetsiz hale getiriyor. Dolabınızı düzenlerken kırışıksız ve tertemiz kıyafetlere sahip olmak istiyorsanız bir de bu seçenekleri denemelisiniz.

4. Kışlık ve yazlık kıyafetleri kaldırırken kategorilere ayırın.



Sadece kışlıkları kaldır, yazlıkları çıkar mantığı yeterli değil. Eğer kıyafetlerinizi kategorilere ayırırsanız istediğiniz parçayı çok daha kolay bulabileceksiniz. Günlük giydiğiniz kıyafetleri ayrı, özel günlerde kullandıklarınızı ayrı, evde rahat ettiğiniz parçaları farklı bir bölmede tutarak sabahları giyinme sürecinizi fazlasıyla hızlandıracaksınız.

5. Renk kodlaması yaparak daha şık bir dolap yaratın.

Dolabınızdaki kıyafetleri renklere göre sıralayarak görsel olarak hoş ve tatlı bir görüntü elde etmiş olursunuz. Açık tonları birlikte, koyu renkleri başka bir yerde toplarsanız kombin yaparken zorlanmazsınız. Özellikle pastel tonları yaz aylarında sıkça kullanıyorsanız onları ön planda tutmak her zaman daha kolay hazırlanmanızı sağlayacak.

6. Aksesuarları ve ayakkabıları da düzenlemeyi unutmayın.



Dolabı düzenlerken genellikle kıyafetlere odaklanırız ama aksesuarlar ve ayakkabılar da bir o kadar önemli. Kışlık botları uygun kutularda saklayarak deformasyonu ortadan kaldırırsınız. Sonuçta artık ayakkabılar pek de ucuz değil. Yazlık sandaletlerinizi ve terliklerinizi ise kolay ulaşabileceğiniz bir yere yerleştirmek işinizi epey kolaylaştıracak. Ayrıca çanta ve şapkalar için ayrı bir alan oluşturmalısınız. Üst üste yığılmış çanta tepeleri evi olduğundan daha dağınık gösterir zira.

7. Hafif kumaşları ön plana çıkarın, kalın olanları kaldırın.



Yaz aylarında pamuklu, keten ve ince kumaşlı kıyafetler varken kalın yün kazaklara ihtiyacınız yok! En çok kullanacağınız parçaları göz hizanıza yerleştirerek aradığınızı kolayca bulabiliceksiniz. Nefes alabilen kumaşlar sıcak havalarda terlemeyi önlediği için onları önceliklendirmeniz rahat bir yaz geçirmenizi sağlayacak.

8. Askıları doğru kullanın.



Bazı kıyafetler askıya asılmalı, bazıları ise katlanmalı. Örneğin ceket ve gömlekleri askıya asarak buruşmasını önleyebiliyorsunuz ama pamuklu tişörtleri katlamak daha mantıklı oluyor aslında. Ahşap ya da kadife kaplı askılar kullanarak kıyafetlerinizin kaymasını da engellemeniz mümkün.

9. Dolabınız için güzel kokular seçin.



Kıyafetlerinizin güzel kokması için dolabınıza lavanta keseleri, sabun kalıpları veya doğal kokular yerleştirmelisiniz. Özellikle kışlıkları kaldırırken içine güzel kokular koyarsanız bir dahaki sezon onları çıkardığınızda mis gibi koktuklarını göreceksiniz.

10. Kendi mini kapsül gardırobunuzu oluşturun.

Kapsül gardırop, zamansız ve kolay kombinlenebilir parçalardan oluşan bir koleksiyon anlamına geliyor. Eğer her sabah ne giyeceğim derdine düşmek istemiyorsanız az ama işlevsel kıyafetlere yönelmelisiniz. 3-4 şort, birkaç basic tişört, rahat elbiseler ve şık sandaletler ile yaz boyunca stil sahibi olacaksınız.