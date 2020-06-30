HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Oyun
  4. Şimdi PlayStation 5 düşünsün: Microsoft Xbox Series S için Ağustos sinyali!

Şimdi PlayStation 5 düşünsün: Microsoft Xbox Series S için Ağustos sinyali!

OYUN HABERLERİ  | 30.06.2020 11:25 | Son Güncelleme

Xbox Lockhart / Xbox Series S gizemi çözülüyor. Microsoft'un Xbox Series X'ten sonra uygun fiyatlı oyun konsolu Xbox Series S'i de tanıtma ihtimali oldukça arttı. Gelen son bilgilere göre Ağustos ayında Xbox Series S ile tanışmamız olası.

Şimdi PlayStation 5 düşünsün: Microsoft Xbox Series S için Ağustos sinyali!

Xbox Series X'in geleceğini artık biliyoruz. Hatta bundan daha fazlasını da bilmekteyiz. Örneğin, oyun konsolunun birçok özelliği artık belli olmuş durumda. Microsoft'un yeni oyun konsolu PlayStation 5'in en büyük rakibi olacak. Ancak son zamanlarda gelen haberler Microsoft'un gizemli bir silahının daha olduğunu gösteriyor. O silah, Xbox Series S ya da kod adıyla Xbox Lockhart'ın ta kendisi. Uygun fiyatlı olması beklenen oyun konsolunu artık oyuncular da merakla beklemeye başladı. Görünüşe bakılırsa fazla beklemelerine de gerek yok.

XBOX SERİES S NE ZAMAN TANITILACAK? İŞTE YANITI

Xbox Series S tanıtımı için olası bir tarih ortaya atılmış durumda. Bu olası tarihi açıklayan ise Eurogamer'dan Tom Philips. Philips'in haberine göre Microsoft'un uygun fiyatlı oyun konsolu Xbox Series S'i Ağustos'ta dünya gözüyle görebileceğiz.

Xbox Series X açıklama

TEMMUZ DEDİLER AMA...

Microsoft Xbox Series X için ise Temmuz ayında bir etkinlik düzenlemeyi planlıyordu. Bunu Xbox Oyun Pazarlama Bölümü Başkanı Aaron Greenberg de doğrulamıştı. Xbox Series S'in Ağustos tanıtılacağı iddiası, Xbox Series X'in de Ağustos'ta aynı etkinlikte görücüye çıkarılması ihtimalini arttırdı. Ancak tabi ki firma tarafından açıklanmış herhangi bir bilgi mevcut değil. Üstelik Greenberg planlarda bir değişiklik olmadığını, Temmuz ayında tanıtım etkinliğinin yapılacağını söylüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Beğenen böyle beğensin' 'Beğenen böyle beğensin'
Animal Crossing New Horizons'a 'serinlemelik' güncelleme!Animal Crossing New Horizons'a 'serinlemelik' güncelleme!
AÖF dönem sonu final sınavları online mı olacak, ne zaman?AÖF dönem sonu final sınavları online mı olacak, ne zaman?

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı'ndan maske kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı'ndan maske kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı

9 ülke ile birlikte 'Bataklık Operasyonu' düzenlendi

9 ülke ile birlikte 'Bataklık Operasyonu' düzenlendi

'Tüm siyasetçiler FETÖ ile biraraya gelmiştir' dedi ve bir kişiyi dışarıda tuttu

'Tüm siyasetçiler FETÖ ile biraraya gelmiştir' dedi ve bir kişiyi dışarıda tuttu

Ahmet Hakan'dan flaş Abdullah Gül iddiası

Ahmet Hakan'dan flaş Abdullah Gül iddiası

Survivor'da bomba ses kaydı yayınlandı! "Sevgilim var, evlenmek istiyorum"

Survivor'da bomba ses kaydı yayınlandı! "Sevgilim var, evlenmek istiyorum"

Cumhurbaşkanı kararıyla faaliyet izni kaldırıldı

Cumhurbaşkanı kararıyla faaliyet izni kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler
The Last of Us Part 2 şimdiden yapımcılarını zengin etti

The Last of Us Part 2 şimdiden yapımcılarını zengin etti

Sony PlayStation Plus Temmuz 2020 ücretsiz oyunları açıklandı!

Sony sürprizlerle açıkladı: Üçü birden artık ücretsiz!

Ubisoft cinsel taciz şokuyla sarsıldı

Ubisoft cinsel taciz şokuyla sarsıldı

Animal Crossing New Horizons için yüzme güncellemesi geliyor

Animal Crossing New Horizons'a 'serinlemelik' güncelleme!

Meraklar daha da arttı: Cyberpunk 2077'nin yeni fragmanı yayınlandı!

Yılın en çok beklenen oyunundan heyecanlandıran fragman!

PlayStation’ın eski patronu, fiyat politikalarını eleştirdi

PlayStation'ın eski patronundan sert eleştiri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.