Şimdi PlayStation 5 düşünsün: Microsoft Xbox Series S için Ağustos sinyali!

Xbox Series X'in geleceğini artık biliyoruz. Hatta bundan daha fazlasını da bilmekteyiz. Örneğin, oyun konsolunun birçok özelliği artık belli olmuş durumda. Microsoft'un yeni oyun konsolu PlayStation 5'in en büyük rakibi olacak. Ancak son zamanlarda gelen haberler Microsoft'un gizemli bir silahının daha olduğunu gösteriyor. O silah, Xbox Series S ya da kod adıyla Xbox Lockhart'ın ta kendisi. Uygun fiyatlı olması beklenen oyun konsolunu artık oyuncular da merakla beklemeye başladı. Görünüşe bakılırsa fazla beklemelerine de gerek yok.

XBOX SERİES S NE ZAMAN TANITILACAK? İŞTE YANITI

Xbox Series S tanıtımı için olası bir tarih ortaya atılmış durumda. Bu olası tarihi açıklayan ise Eurogamer'dan Tom Philips. Philips'in haberine göre Microsoft'un uygun fiyatlı oyun konsolu Xbox Series S'i Ağustos'ta dünya gözüyle görebileceğiz.

TEMMUZ DEDİLER AMA...

Microsoft Xbox Series X için ise Temmuz ayında bir etkinlik düzenlemeyi planlıyordu. Bunu Xbox Oyun Pazarlama Bölümü Başkanı Aaron Greenberg de doğrulamıştı. Xbox Series S'in Ağustos tanıtılacağı iddiası, Xbox Series X'in de Ağustos'ta aynı etkinlikte görücüye çıkarılması ihtimalini arttırdı. Ancak tabi ki firma tarafından açıklanmış herhangi bir bilgi mevcut değil. Üstelik Greenberg planlarda bir değişiklik olmadığını, Temmuz ayında tanıtım etkinliğinin yapılacağını söylüyor.

