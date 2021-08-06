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  4. Simit tezgahı elinden alınan esnaf kendini yakmak istedi

Simit tezgahı elinden alınan esnaf kendini yakmak istedi

06.08.2021 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de simitçilik yapan bir esnaf, zabıta ekiplerinin tezgahını almasının ardından kendini yakmaya çalıştı. Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle esnafın kendini yakması engellendi.

Simit tezgahı elinden alınan esnaf kendini yakmak istedi

Edinilen bilgiye göre, zabıta tarafından simit tezgahları ellerinden alınan bir grup simitçi esnafı toplandı. U.T. isimli esnaf, yanında bidon ile getirdiği benzini üzerine dökerek kendini yakmaya kalkıştı.

GÖREVLİLER ENGELLEDİ

U.T.’nin benzini üzerine dökmesinin ardından güvenlik görevlileri yangın tüpleri ve su ile müdahale ederek kendini yakmasını engelledi. Tezgahı elinden alındığı için evine ekmek götüremediğini söyleyen U.T., “Ben Kayseri’de doğdum, büyüdüm. Biz memleketin evladıyız, zabıta bizim zabıtamız. Tamam dedikçe üzerimize geliyorlar” dedi.

Kısa süre sonra sakinleştirilen U.T., yapılan müdahalenin ardından polis merkezine götürülürken, toplanan simitçiler de ekipler tarafından dağıtıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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