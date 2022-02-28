Simitlere veda edin! Bel çevresindeki yağların inadını kıran kolay ve etkili 5 karın egzersizi

Karın çalıştıran egzersizler, bel çevrenizdeki yağları eritmekle kalmayıp kıvrımlarınızın muhteşem bir şekilde ortaya çıkmasına olanak tanır. İşte; crunch, plank, mountain climber, hundred ve flutter kicks ile göbek yağlarında kurtulma rehberi!
Crunch, vücut ağırlığını kullanarak karın kaslarını güçlendirmeyi hedefler.
Crunch hareketini yapmak için öncelikle sırtüstü uzanın.
Ellerinizi başınızın arkasında veya göğsünüzün üzerinde tutun.
Dizlerinizi kırın ve ayak tabanlarınızı yere bastırın.
Sırtınızı, boynunuzu ve başınızı olabildiğince yerden kaldırmaya gayret edin.
Yerdeyken derince bir nefes alın, yerden yükseldikçe nefesinizi boşaltın.
Kalçalarınızın ve bacaklarınızın sabit kaldığından emin olun.
Plank göbeğin yanı sıra kalça, bel, omuz ve sırt kaslarını da çalıştırır.
Plank için ellerinizin ve ayak parmaklarınızın üzerine gelin.
Avuç içlerinizi yere bastırırken kollarınızı dümdüz tutun.
Ayak parmaklarınızın ucunda dururken bacaklarınızı gerin.
Karın kaslarınızı sıkın.
Boynunuzu rahat ettiği ölçüde karşıya veya yere doğru konumlandırın.
Hareketin ana hedefi göbek bölgesi olmakla birlikte omuz, kol, bacak kaslarını da çalıştırır.
Plank pozisyona gelin.
Karın kaslarınızı sıkarak bir dizinizi karnınıza doğru çekip tekrar geri itin.
Diğer bacağınızda da aynı hareketi tekrar edin.
Dizi karna çekerken nefes verin, ileriye iterken nefes alın.
Göbek yağlarını gideren hundred, akciğerlere hava akışını arttırır ve dolaşımı düzenler.
Harekete yere sırtüstü uzanarak başlayın.
Ayaklarınızı yerden kaldırın ve dizlerinizi kırın.
Kollarınızı uzatarak 100 defa aşağı yukarı hareket ettirin.
Flutter kicks özellikle alt karnı çalıştırmakla birlikte vücudun dayanıklılığını da artırır.
Hareketi yapmak için yere sırtüstü uzanın.
Ellerinizi avuçlarınız yere temas edecek şekilde koyun.
Ayaklarınızı 10 santimetre kadar açın.
Dizlerinizi kırmadan ayaklarınızın birini yukarı kaldırırken diğerini aşağıya doğru indirin.
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