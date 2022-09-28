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  4. Simitte yeni standartlar geliyor! 4'e ayrılacak, böyle satılacak

Simitte yeni standartlar geliyor! 4'e ayrılacak, böyle satılacak

28.09.2022 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sofraların vazgeçilmezi simitle ilgili yeni bir düzenlemeye gidiliyor. Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan taslağa göre sokak simidi, pastane simidi, dolgulu simit ve hamuru haşlanmış simit olarak dörde ayrılacak. Ayrıca satışla ilgili de belli düzenlemelere gidilecek.

Simitte yeni standartlar geliyor! 4'e ayrılacak, böyle satılacak

Özellikle kahvaltı sofralarının vazgeçilmesi olan ve sokak lezzeti deyince akla ilk gelen simitle ilgili düzenleme için harekete geçildi. TSE tarafından hazırlanan taslağa göre simit, 4'e çeşide ayrılacak ve belli bir tadı olacak...

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan simit standardı, tasarı halinde meslek örgütlerine gönderildi. Taslağa göre simit; sokak simidi, pastane simidi, dolgulu simit ve hamuru haşlanmış simit olarak dörde ayrılacak. Simit, kendine has tat ve kokuda olacak acılaşmış olmayacak.

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SATIŞI İÇİN YENİ DÜZENLEME

Simidin satışında da bir dizi kurala uyulacak. Buna göre simitler kapalı temiz camekanlar içinde muhafaza edilmek şartı ile fırınlarda ve bayilerde satılacak. Kullanılmamış, temiz ambalajlar içerisinde müşteriye sunulacak.

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TSE Türk Standartları Enstitüsü simit
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