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Sinan Ateş cinayetiyle ilgili iddia gündem oldu! Başsavcılıktan açıklama geldi

19.01.2023 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili görevli savcının değiştirildiği iddiası gündem oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu iddiayla ilgili yaptığı açıklamada soruşturmayı yürüten savcının değiştirilmediğini, ilave 1 savcı daha görevlendirildiğini belirtti.

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili iddia gündem oldu! Başsavcılıktan açıklama geldi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Sinan Ateş açıklaması geldi. Soruşturmayı yürüten savcının değiştirildiği iddiasının gündem olması sonrası gelen açıklamada savcının değiştirilmediği, ilave 1 savcı daha görevlendirildiği açıklandı.

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SORUŞTURMADAKİ SAVCI SAYISI 2'YE YÜKSELTİLDİ

Başsavcılığın yazılı açıklamasında, Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili bazı haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek şunları ifade etti:

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"Anılan soruşturmada Cumhuriyet savcısının değiştirildiği şeklindeki haberler gerçeği yansıtmadığı gibi olayın kapsamına binaen mevcut Cumhuriyet savcısına ilaveten bir Cumhuriyet savcısı daha görevlendirilerek iki Cumhuriyet savcısının soruşturmayı birlikte yürütmesine karar verilmekle, olayın ardından mevcutlu olarak soruşturma evrakının getirildiği tarihte nöbetçi olan başsavcı vekilinin kontrolünde devam etmekte iken iş bölümü çerçevesinde soruşturma tevzi edilerek suç vasfına göre ve çalışma yönergesi uyarınca ilgili başsavcı vekilince koordine edilmektedir. Halihazırda soruşturma kapsamında 13 şüpheli tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştır ve soruşturma titizlikle yürütülmektedir."

Kaynak: DHA


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