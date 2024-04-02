Sinan Oğan’ın lüks evi ilk kez görüntülendi! ‘Burası 1 milyon dolardan daha fazla eder’

Sinan Oğan, kamuoyunda tartışma yaratan lüks evinin kapılarını Azerbaycan'da yayın yapan İctimai TV'deki 'Persona' programına açtı. Oğan'ın evinin bahçesinden ilk görüntüler yayınlandı. Oğan evinin fiyatı ile ilgili de "Burası 1 milyon dolardan fazla eder. İçinde futbol ve voleybol sahası var, açık hava sineması var" dedi.

Azeri medya mensubunun, “Ben 1 milyon dolarlık bir bahçeye mi gelirdim, eve mi gelirdim?” sorusu üzerine ise Oğan, “Burası 1 milyon dolardan daha fazla eder. Aşağıda bizim birazdan oraya da bakarız. Futbol sahamız var. Kızım voleybola gidiyor. Ufak bir voleybol sahamız var. Yani burası büyük bir yer. Geniş bir yer. O yüzden yani buraya bir milyon dolar verseler vermem” dedi.

‘CEHENNEMİN KAPILARINI KAPATACAĞIZ’ DEMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı’na karşı ATA İttifakı’nın adayı olarak giren Sinan Oğan, ikinci turda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı desteklemişti. Sinan Oğan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 14 Mayıs’taki ilk turunda ise yüzde 5,17 oy almıştı.



Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır





