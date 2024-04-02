HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sinan Oğan’ın lüks evi ilk kez görüntülendi! ‘Burası 1 milyon dolardan daha fazla eder’

Sinan Oğan’ın lüks evi ilk kez görüntülendi! ‘Burası 1 milyon dolardan daha fazla eder’

02.04.2024 08:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinan Oğan hakkında çıkan Ankara’da aldığı mülkler ve 30 milyon TL değerinde olduğu öne sürülen mâlikanesi ile ilgili iddialarının ardından ilk kez evinin kapılarını bir gazeteciye açtı. Oğan, Azeri bir medya mensubuna konuştu. İşte o görüntüler...

Sinan Oğan’ın lüks evi ilk kez görüntülendi! ‘Burası 1 milyon dolardan daha fazla eder’

Sinan Oğan, kamuoyunda tartışma yaratan lüks evinin kapılarını Azerbaycan'da yayın yapan İctimai TV'deki 'Persona' programına açtı. Oğan'ın evinin bahçesinden ilk görüntüler yayınlandı. Oğan evinin fiyatı ile ilgili de "Burası 1 milyon dolardan fazla eder. İçinde futbol ve voleybol sahası var, açık hava sineması var" dedi.

3

Azeri medya mensubunun, “Ben 1 milyon dolarlık bir bahçeye mi gelirdim, eve mi gelirdim?” sorusu üzerine ise Oğan, “Burası 1 milyon dolardan daha fazla eder. Aşağıda bizim birazdan oraya da bakarız. Futbol sahamız var. Kızım voleybola gidiyor. Ufak bir voleybol sahamız var. Yani burası büyük bir yer. Geniş bir yer. O yüzden yani buraya bir milyon dolar verseler vermem” dedi.

‘CEHENNEMİN KAPILARINI KAPATACAĞIZ’ DEMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı’na karşı ATA İttifakı’nın adayı olarak giren Sinan Oğan, ikinci turda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı desteklemişti. Sinan Oğan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 14 Mayıs’taki ilk turunda ise yüzde 5,17 oy almıştı.

2
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
7 ilde 6 ölü, 62 yaralı!7 ilde 6 ölü, 62 yaralı!
1 tondan fazlası ele geçirildi! 9 ilde tek tek yakalandılar1 tondan fazlası ele geçirildi! 9 ilde tek tek yakalandılar
En çok sevindiği ve en çok üzüldüğü şehirleri açıkladı...En çok sevindiği ve en çok üzüldüğü şehirleri açıkladı...
Anahtar Kelimeler:
Ankara Sinan Oğan lüks evler malikane
En Çok Okunan Haberler
CHP için kullandığı ifadeler gündem oldu! "CHP'den babam Üsküdar'a belediye başkanı olsa..."

CHP için kullandığı ifadeler gündem oldu! "CHP'den babam Üsküdar'a belediye başkanı olsa..."

Memur ve sözleşmeli personel maaşları erken ödenecek mi?

Memur ve sözleşmeli personel maaşları erken ödenecek mi?

Baba dehşeti: Önce küçük kızlarını sonra kendisini vurdu!

Baba dehşeti: Önce küçük kızlarını sonra kendisini vurdu!

Kabine'de revizyon iddiası: 7 Bakan'ın istifasını isteyecek!

Kabine'de revizyon iddiası: 7 Bakan'ın istifasını isteyecek!

İlk kehaneti doğru çıktı! Diğerleri tedirgin ediyor

İlk kehaneti doğru çıktı! Diğerleri tedirgin ediyor

Süleyman Soylu iddiası: “Hakime 'Beni gördüğünüzde niye ayağa kalkmadınız?' demiş”

Süleyman Soylu iddiası: “Hakime 'Beni gördüğünüzde niye ayağa kalkmadınız?' demiş”

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.