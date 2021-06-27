Sınav sonrası koronavirüs aşısı olmaya koştular

Başkent'te saat 10.15'te başlayan YKS'nin ikinci oturumuna giren çok sayıda öğrenci, sınavın ardından aşı olmak için Ankara Şehir Hastenesi'ne geldi. Gerekli belgeleri doldurduktan sonra sıraya giren gençler, koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı.

SINAVDAN ÇIKIP AŞI OLMAYA GELDİLER

Aşı odaları önünde yoğunluk oluşturan öğrenciler, zorlu bir sınavdan çıkarak aşı olmaya geldiklerini ve heyecanlı olduklarını söyledi. Öğrenciler ayrıca tüm vatandaşlara aşı olmaları yönünde çağrıda bulundu.

SAĞLIK BAKANI KOCA, SINIRIN 18'E İNDİĞİNİ DUYURMUŞTU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, randevularda yaş sınırının 18’e indiğini açıklamış, gençlere aşı çağrısında bulunmuştu.

