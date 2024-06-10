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Sınav tarihinde görülmemiş kopya! YKS'de soruları yapay zekaya çözdürdü: Kurduğu sistem tek tek ifşa edildi

10.06.2024 13:01
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Isparta’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) TYT oturumunda şeytanın aklına gelmeyecek bir kopya girişiminde bulunuldu. Sınav esnasında bir adayın hareketlerinden şüphelenildi. Bunun üzerine takip edilen adayın düğme kamera ve yapay zeka yardımıyla kopya çektiği tespit edildi. Kurdukları elektronik düzenekle sınav sorularını ChatGPT'ye çözdürdükleri ortaya çıkan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Kurulan düzeneğin detayları şaşkına çevirdi.

Geçtiğimiz hafta sonu tüm Türkiye'de sınav telaşı vardı. Son anda sınava yetişenler ve dakikalarla sınavı kaçıranların gündem olduğu YKS'de, şeytanın aklına gelmeyecek bir kopya düzeneği de denendi. Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ÖSYM tarafından 8 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen YKS’nin TYT oturumunda üzerinde elektronik düzenek olduğu tespit edilen M.E.E ve A.B isimli şahısları yakaladı. Şüpheli şahıslar hakkında yapılan adli işlemlerin ardından şüpheli M.E.E., çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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ASTARI YIRTIP, İÇERİSİNE YERLEŞTİRMİŞ

Şüphelinin sınav öncesi ayakkabısının astarını yırtarak elektronik düzeneği buraya yerleştirdiği, sınav salonuna girişteki kontrollerden bu şekilde geçtiği, içeri girdikten sonra da tuvalete giderek ayakkabısından çıkardığı düzeneği üzerine yerleştirdiği, kulağına da kulaklık taktığı tespit edildi. (DHA)

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CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ ise Isparta'da yaşanan olayı şu sözlerle anlattı;

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DÜĞME KAMERAYLA SORUYU OKUTUP DOĞRU ŞIKKI KULAKLIĞA YOLLUYORMUŞ

"Isparta İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri cumartesi günü Isparta'da yapılan TYT sınavı sırasında bir öğrencinin hareketlerinden şüpheleniyor ve öğrenciyi izlemeye alıyor. Sınav sırasında öğrencinin şüpheli hareketleri üzerinden yakından bir gözetleme yapıyorlar. Yapılan gözetlemede de bu öğrencinin Isparta'da başka bir üniversitede 3. sınıfa gittiğini ve yeniden sınava girdiğini, bu öğrencinin de kopya düzeneğiyle kopya çekerken suç üstü yakalanıyor.

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Öğrencinin ismi M.E.E. Ve ilginçtir öğrencinin üzerinden düzenekler çıkıyor. Düğme kamera var. Bu düğme kamerayla sınav kağıdığını okutturuyor. Sistem okuyor. Ayakkabasının altına koyduğu internet sistemi üzerinden yapay zeka sistemi üzerine gönderiyor. Yapay zeka soruyu okuyor ve doğru şıkkı öğrencinin kulağına söylüyor."

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EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

Emniyet'ten de yaşanan olayla ilgili şu açıklama yapıldı:

"6114 Sayıl Kanuna Muhalefet Suç
KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 08.06.2024 tarihinde yapılan çalışmada;

-08.06.2024 Tarihinde Türkiye Geneli yapılan TYT sınavında M.E.E isimli şahıs sınav salonununda düzenek yardımı ile kopya çektiği esnada yakalanmış, Düzenek incelendiğinde şahsın arayüz ve yazılım yardımı ile soruları ChatGPT isimli yapay zeka programına çözdürdüğü tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda şüpheli şahısa yardım eden A.B isimli şahısda yakalanmıştır.

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Şahısların yapılan ikamet ve üst aramalarında;

  • Ses ve Görüntü Aktarımı Yapan Kopya Düzeneği,

  • 3 Adet Düğme Kamera ve Şahısların Dijital Materyallerine el konulmuştur.

  • M.E.E ve A.B isimli şüpheli şahıs hakkında 6114 SKM suçundan mevcutlu olarak işlemlere başlanılmış, A.B isimli şüpheli şubeden serbet bırakmış, M.E.E isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir."Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır
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Isparta ayt tyt yks kopya
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