Sınava çok az kaldı... 2020 KPSS Ön Lisans ve Ortaöğretim sınav giriş belgesi alma! KPSS Ön Lisans sınavı saat kaçta?

Memur olmak isteyen adayların gözü kulağı ÖSYM’nin açıkladığı sınav takvimine çevrildi. KPSS sınavlarına dair süreç devam ederken adaylar ön lisans başvurularını tamamladı. KPSS lisans sınavının tamamlanması ve ortaöğretim sınavına sayılı günler kala KPSS ön lisans sınavı giriş yerleri merak konusu oldu. 25 Ekim tarihinde KPSS Önlisans sınavına girecek olan adaylar, sınav giriş belgelerini almaya başladı. İşte 2020 KPSS ön lisans sınavı hakkında bilgiler...

2020 KPSS ÖNLİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ

ÖSYM'den yapılan duyuruya göre bu hafta sonu 25 Ekim 2020 pazar günü yapılacak olan 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans (2020-KPSS Ön Lisans) sınavına girecek olan adayların, sınav giriş yerlerini gösteren giriş belgeleri yayınlandı.

KPSS Önlisans sınavına girecek olan adayların Sınav Giriş Belgesi erişime açıldı. ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden belgelerini T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaparak alabilecekler.

2020 KPSS ÖN LİSANS SINAVI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2020 Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans sınavına katılacak adaylar başvurularını 21 Ağustos ve 2 Eylül tarihleri arasında tamamladı. Geç başvurular ise 10-11 Eylül 2020 tarihlerinde yapıldı. Adaylar ÖSYM kılavuzunda yayınlanan başvuru şartlarına uygun olarak sınav ücretlerini ödedi. 2020 KPSS ön lisans sınavı giriş belgeleri ve sınav saati ÖSYM tarafından adaylara duyuruldu.