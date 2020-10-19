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Sınava çok az kaldı... 2020 KPSS Ön Lisans ve Ortaöğretim sınav giriş belgesi alma! KPSS Ön Lisans sınavı saat kaçta?

EĞİTİM HABERLERİ  | 19.10.2020 14:03 | Son Güncelleme

Bu hafta sonu sınava girecek adayların, KPSS önlisans ve ortaöğretim sınavı giriş yerleri için belge alma yarışı başladı. İşte 2020 KPSS önlisans sınav giriş yeri belgesi alma...

Sınava çok az kaldı... 2020 KPSS Ön Lisans ve Ortaöğretim sınav giriş belgesi alma! KPSS Ön Lisans sınavı saat kaçta?

Memur olmak isteyen adayların gözü kulağı ÖSYM’nin açıkladığı sınav takvimine çevrildi. KPSS sınavlarına dair süreç devam ederken adaylar ön lisans başvurularını tamamladı. KPSS lisans sınavının tamamlanması ve ortaöğretim sınavına sayılı günler kala KPSS ön lisans sınavı giriş yerleri merak konusu oldu. 25 Ekim tarihinde KPSS Önlisans sınavına girecek olan adaylar, sınav giriş belgelerini almaya başladı. İşte 2020 KPSS ön lisans sınavı hakkında bilgiler...

kpss

2020 KPSS ÖNLİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ

ÖSYM'den yapılan duyuruya göre bu hafta sonu 25 Ekim 2020 pazar günü yapılacak olan 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans (2020-KPSS Ön Lisans) sınavına girecek olan adayların, sınav giriş yerlerini gösteren giriş belgeleri yayınlandı.

KPSS ÖNLİSANS GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS Önlisans sınavına girecek olan adayların Sınav Giriş Belgesi erişime açıldı. ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden belgelerini T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaparak alabilecekler.

KPSS ön lisans sınavı giriş belgesi alma

2020 KPSS ÖN LİSANS SINAVI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2020 Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans sınavına katılacak adaylar başvurularını 21 Ağustos ve 2 Eylül tarihleri arasında tamamladı. Geç başvurular ise 10-11 Eylül 2020 tarihlerinde yapıldı. Adaylar ÖSYM kılavuzunda yayınlanan başvuru şartlarına uygun olarak sınav ücretlerini ödedi. 2020 KPSS ön lisans sınavı giriş belgeleri ve sınav saati ÖSYM tarafından adaylara duyuruldu.

KPSS ön lisans sınavı giriş belgesi alma!

2020 KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Sınava girecek adaylar için bina ve salon atamalarına işlemler tamamlandı. 14 Ekim 2020 tarihi saat 14.00’ten itibaren adaylar sınava girecekleri yer bilgilerine erişim sağlayabildi. Sınav yerlerini öğrenenler 2020 KPSS ön lisans sınavı tarihi araştırılmaya başlandı. KPSS’nin iki yıllık üniversite mezunları için düzenlenen ön lisans sınavı 25 Ekim 2020 Pazar günü saat 10.00’da yapılacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sınava girecek adayların ise 25 Ekim 2020 Pazar günü yaz saati uygulamasının sona ermesiyle beraber saat 09.00’da sınav yerlerinde olması gerekiyor. Lefkoşa’da sınava girecek adayların saat 09.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı duyuruldu.


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