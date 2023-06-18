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Sınava geç kalan öğrencinin yardımına polis ekipleri koştu!

18.06.2023 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülke genelinde iki oturum halinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gerçekleştiriliyor. Sabah 10.00'da başlayan sınava geç kalanların yardımına polis ekipleri koştu.

Sınava geç kalan öğrencinin yardımına polis ekipleri koştu!

İlk oturumu TYT olan ve dün sabah gerçekleştirilen YKS sınavında bugün ikinci oturum heyecanı yaşanıyor. Her sene yaşanan sınava geç kalma olayları bu sene de gördül. Kütahya'da YKS'ye geç kalan bir kadın Yunus timlerince sınava yetiştirildi.

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KÜTAHYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Kütahya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce sınava girecek olan adaylar ile ilgili yapılan çalışmalarda; sınava girmek için toplu ulaşım aracıyla kampüs kapısına intikal eden ve sınava yetişemeyecek olan sol bacak engelli bayan aday Mühendislik Fakültesi'nde bulunan sınav yerine Yunus timlerimizce yetiştirilmiştir. DPÜ kampüste yapılacak olan sınava toplu taşımayı kaçırması nedeni ile geç kalacak olan 2 aday Yunus Timleri'mizce, kimliğini unutması nedeniyle geç kalacaksın olan 1 aday da Trafik ekiplerimizce sınava zamanında yetiştirilmiştir" denildi.

(İHA)

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