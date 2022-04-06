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Sınavda kullandıkları kopya düzeneği 'pes' dedirtti! Kıskıvrak yakalandılar

06.04.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de ehliyet sınavına kopya hazırlığıyla giren şüphelilerin hazırladıkları düzenek şoke etti. Şüpheliler kıskıvrak yakalanırken kullandıkları malzeme ve cihazlara el kondu.

Sınavda kullandıkları kopya düzeneği 'pes' dedirtti! Kıskıvrak yakalandılar

Denizli'de bir ehliyet sınavında kopya çektiği saptanan 4 kişi yakalandı. Şüphelilerin sınava girerken giydikleri giysiler üzerinde bulunan kopya cihazları 'pes' dedirtti. 78 adet cihaz ve malzemeyle yakalanan şüpheliler emniyete götürüldü.

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Denizli’de Ölçme ve Değerlendirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Motorlu Taşıtlar Sürücü Sınavı’nda başarı sağlamak için, giysileri ve vücutları üzerine yerleştirdikleri düzenek aracılığı ile kopya çekmeye çalışan şüpheliler, gözetmenlere yakalandı. İhbar üzerine bölgeye gelen görevliler, kulaklık vasıtasıyla sınav salonu dışında bulunan şüphelilerle birlikte sınavda kopya çektiği tespit edilen toplam 4 kişiyi yakaladı. Vücutlarına yerleştirdikleri Wi-Fi cihazı ve giysilerinin üzerine yerleştirdikleri kamera ile yakalanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

78 ADET CİHAZ VE MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Yakalanan şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda, 17 adet bağlantı kablosu, 14 adet pil, 15 adet kamera ve kamera aparatı, 5 adet kablosuz ağ, 6 adet kulaklık, 6 adet GPS cihazı, 7 adet kopya çekmek için kullanılan kumaş parçası, 6 adet düğme, cımbız gibi suçta kullanılan malzeme, 2 adet cep telefonu ve sim kartları olmak üzere toplam 78 adet cihaz ve malzeme ele geçirildi.

Yakalanan (4) şüpheli şahsın daha önceden aynı suçtan çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheliler hakkında “6114 Sayılı Ölçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı.

(İHA)

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