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Sınavdaki Mabel Matiz sorusu nedir? ÖSYM Mabel Matiz sorusuna soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 17:12 | Son Güncelleme

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS'de çıkan Mabel Matiz sorusu ile ilgili soruşturma başlatıldı. Geçtiğimiz hafta sonunda gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) sorulan Mabel Matiz sorusu hakkında açıklama yapan ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Mabel Matiz sorusuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "020 YKS’nin TYT oturumunda yer alan Türkçe alanındaki ilgili sorunun içeriği hakkında inceleme başlatılmıştır. Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacaktır" dedi. Peki

Sınavdaki Mabel Matiz sorusu nedir? ÖSYM Mabel Matiz sorusuna soruşturma

Sınavdaki Mabel Matiz sorusu tartışmaları beraberinde getirdi. ÖSYM tarafından geçtiğimiz hafta sonunda gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) TYT oturumunda yer alan Türkçe alanında sorulan Mabel Matiz sorusu bazı vatandaşlar tarafından sert tepkiyle karşılandı. Bunun üzerine açıklama yapan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınavdaki Mabel Matiz sorusu ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yeni Akit'e konuşan ÖSYM Başkanı Aygün, “2020-YKS yaklaşık 2 buçuk milyon adayın katılımıyla üç oturum halinde 188 sınav merkezinde güvenle ve başarıyla tamamlanmıştır. Soru havuzu ülkemizin farklı üniversitelerinden binlerce akademisyenin katılımıyla oluşturulmaktadır. Kurumumuz yönetiminin milli, manevi değerlerimiz ve toplumsal değer yargılarımız konusundaki hassasiyeti açıktır. 2020 YKS’nin TYT oturumunda yer alan Türkçe alanındaki ilgili sorunun içeriği hakkında inceleme başlatılmıştır. Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacaktır" ifadelerini kullandı.

Sınavdaki Mabel Matiz sorusu nedir?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS'nin TYT oturumunun Türkçe alanında Mabel Matiz'in Maya albümden bir şarkıyla ilgili soru sorulmuştu.

İşte sınavdaki Mabel Matiz sorusu:

sınavdaki Mabel Matiz sorusu

Mabel Matiz'den soru açıklaması

Mabel Matiz, YKS’deki soruyla ilgili “Sevgili arkadaşlar selam. Bugünkü YSK sınavında şarkılarımı konu alan sorulardan şimdi haberim oldu. Valla ne diyim, en az sizin kadar şaşırdım. Buna ek olarak, sevindim de galiba. Bu, ne bilmiyorum, ama bu bir şey” paylaşımı yapmıştı.

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