Sınavdaki Mabel Matiz sorusu nedir? ÖSYM Mabel Matiz sorusuna soruşturma

Sınavdaki Mabel Matiz sorusu tartışmaları beraberinde getirdi. ÖSYM tarafından geçtiğimiz hafta sonunda gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) TYT oturumunda yer alan Türkçe alanında sorulan Mabel Matiz sorusu bazı vatandaşlar tarafından sert tepkiyle karşılandı. Bunun üzerine açıklama yapan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınavdaki Mabel Matiz sorusu ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yeni Akit'e konuşan ÖSYM Başkanı Aygün, “2020-YKS yaklaşık 2 buçuk milyon adayın katılımıyla üç oturum halinde 188 sınav merkezinde güvenle ve başarıyla tamamlanmıştır. Soru havuzu ülkemizin farklı üniversitelerinden binlerce akademisyenin katılımıyla oluşturulmaktadır. Kurumumuz yönetiminin milli, manevi değerlerimiz ve toplumsal değer yargılarımız konusundaki hassasiyeti açıktır. 2020 YKS’nin TYT oturumunda yer alan Türkçe alanındaki ilgili sorunun içeriği hakkında inceleme başlatılmıştır. Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacaktır" ifadelerini kullandı.