Sincan Belediyesi temizlik personelleri denk geldikleri düğünde döktürdü! Sosyal medyanın konuştuğu anlar...

Sincan Belediyesi'ne ait temizlik aracı, bir sokak düğününe denk geldi. Aracın önünde oynamaya başlayan temizlik personellerinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Karşılıklı döktüren personeller, sonrasında koşarak görevlerinin başına döndü.
Belediye aracının alandan ayrılmasıyla düğün kaldığı yerden devam etti.
Aksaray Belediyesi temizlik personeli Hamit Karakaya da kent merkezinde dans ederek çalıştığı sırada çekilen görüntüleri ile gündem olmuş ve günlerce konuşulmuştu.
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