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  4. Sincan Belediyesi temizlik personelleri denk geldikleri düğünde döktürdü! Sosyal medyanın konuştuğu anlar...

Sincan Belediyesi temizlik personelleri denk geldikleri düğünde döktürdü! Sosyal medyanın konuştuğu anlar...

23.08.2022 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir düğüne denk gelen Sincan Belediyesi temizlik personellerinin görüntüleri gündem oldu. Temizlik aracının önünde döktüren personellerin o anları sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

Sincan Belediyesi'ne ait temizlik aracı, bir sokak düğününe denk geldi. Aracın önünde oynamaya başlayan temizlik personellerinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Karşılıklı döktüren personeller, sonrasında koşarak görevlerinin başına döndü.

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Belediye aracının alandan ayrılmasıyla düğün kaldığı yerden devam etti.

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AKSARAY BELEDİYESİ PERSONELİ DE ORTALIĞI KASIP KAVURMUŞTU

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Aksaray Belediyesi temizlik personeli Hamit Karakaya da kent merkezinde dans ederek çalıştığı sırada çekilen görüntüleri ile gündem olmuş ve günlerce konuşulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Dans Ankara temizlik personel
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