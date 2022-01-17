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Sindirim problemi yaşayanlar dikkat! Bu çay ve besinler sindirim problemlerinizi ortadan kaldıracak!

17.01.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her besinin sindirim süresi birbirinden farklı. Bunun haricinde fazla ya da hızlı yemek ve kişinin metabolizmasının ne hızda çalıştığı da hazımsızlık gibi sorunların ortaya çıkmasına sebep olabilir. Ancak yemeklerin ardından tüketilebilecek besin ve çayları öğrendiğinizde olası sindirim sorunlarını ortadan kaldırabilir, yemekten sonra rahat bir nefes alabilirsiniz. İşte, sindiriminizi kolaylaştıran besin ve çaylar ile karşınızdayız!

Sindirim problemi yaşayanlar dikkat! Bu çay ve besinler sindirim problemlerinizi ortadan kaldıracak!

Lezzetli öğünlerin ardından şişkinlik ve gaz gibi sorunlar yaşanması can sıkıcı bir durum. Hazımsızlık yaşayan kişilerin yedikleri sonucunda sorunlar yaşayacağını bilmesi de bir süre sonra iştahsızlık duymasına ve keyif almadan beslenmesine sebep olabilir. Bu sebeple kişinin kolay hazmedemediği gıdaları tespit etmesinin haricinde yapabileceği şeyleri öğrenmesi oldukça önemli. Üzülmeyin, yemekten sonra tükettiğinizde sindirimi kolaylaştırıp sizi rahatlatacak besin ve çayları sizler için araştırdık.

YEMEKTEN SONRA İÇİLDİĞİNDE SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRAN BİTKİ ÇAYLARI

Hazımsızlığın sonucu olarak ortaya çıkan gaz şikayetinden mide ağrılarına, gıdaların hızlı sindirilmesinden şişkinliğe kadar birçok şikayeti dindiren çok sayıda bitki çayı mevcut. Önemli olan şikayetinize göre hangisini içmeniz gerektiğini bilmeniz!

  • Rezene çayının özellikle hazımsızlık sonucunda oluşan mide şişkinliğine iyi geldiği biliniyor. Yemekten sonra bir bardak rezene çayı içerek şikayetlerinizi hafifletebilir, hazımsızlığı önleyebilirsiniz.

  • Yemekten sonra mide kasılmaları başladığını hissettiğiniz anda papatya çayından yardım alabilirsiniz. Çünkü papatya çayı, mide kaslarını rahatlatarak kasılmaların geçmesini sağlayabilir.

  • Hazımsızlık şikayetlerini dindirmeye yardımcı olan bir diğer bitki çayı ise yeşil çay. Sindirim sistemini rahatlatmaya yardımcı olarak sindirim problemlerinizi sakinleştirebilir.

  • Hem baharat haliyle hem bitki çay formunda tüketilen zencefil çayı, hazımsızlık sorununun giderilmesinde oldukça etkili. Ancak bir bardaktan fazla tüketilmemesi gerektiği konusunda uyarılar bulunuyor. Tüketim miktarına dikkat etmenizde fayda var!

HAZIMSIZLIĞIN ÇARESİ BU BESİNLERDE!

Bazı besinler, yemekten sonra ortaya çıkan sindirim şikayetlerini dindirmede oldukça başarılı. İşte o besinler!

  • Probiyotik kaynağı yoğurt, sindirim sisteminin en yakın dostu. Midedeki yararlı bakterilerin sayısını artırarak sindirim sorunlarının giderilmesine yardımcı olan yoğurdu yemekten sonra birkaç kaşık tüketebilirsiniz.

  • Bir diğer probiyotik kaynağı ve sindirim sistemi destekçisi besin ise elma sirkesi. Hazımsızlık şikayetinizi giderebilmek için yemekten sonra bir yemek kaşığı doğal elma sirkesi tüketebilirsiniz.

  • Yemekten sonra kuru ya da taze nane çiğneyerek şişkinlik sorunlarını giderebilir, mide ağrılarını hafifletebilirsiniz.
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