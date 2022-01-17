Sindirim problemi yaşayanlar dikkat! Bu çay ve besinler sindirim problemlerinizi ortadan kaldıracak!

Lezzetli öğünlerin ardından şişkinlik ve gaz gibi sorunlar yaşanması can sıkıcı bir durum. Hazımsızlık yaşayan kişilerin yedikleri sonucunda sorunlar yaşayacağını bilmesi de bir süre sonra iştahsızlık duymasına ve keyif almadan beslenmesine sebep olabilir. Bu sebeple kişinin kolay hazmedemediği gıdaları tespit etmesinin haricinde yapabileceği şeyleri öğrenmesi oldukça önemli. Üzülmeyin, yemekten sonra tükettiğinizde sindirimi kolaylaştırıp sizi rahatlatacak besin ve çayları sizler için araştırdık.

YEMEKTEN SONRA İÇİLDİĞİNDE SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRAN BİTKİ ÇAYLARI

Hazımsızlığın sonucu olarak ortaya çıkan gaz şikayetinden mide ağrılarına, gıdaların hızlı sindirilmesinden şişkinliğe kadar birçok şikayeti dindiren çok sayıda bitki çayı mevcut. Önemli olan şikayetinize göre hangisini içmeniz gerektiğini bilmeniz!

Rezene çayının özellikle hazımsızlık sonucunda oluşan mide şişkinliğine iyi geldiği biliniyor. Yemekten sonra bir bardak rezene çayı içerek şikayetlerinizi hafifletebilir, hazımsızlığı önleyebilirsiniz.

Yemekten sonra mide kasılmaları başladığını hissettiğiniz anda papatya çayından yardım alabilirsiniz. Çünkü papatya çayı, mide kaslarını rahatlatarak kasılmaların geçmesini sağlayabilir.

Hazımsızlık şikayetlerini dindirmeye yardımcı olan bir diğer bitki çayı ise yeşil çay. Sindirim sistemini rahatlatmaya yardımcı olarak sindirim problemlerinizi sakinleştirebilir.

Hem baharat haliyle hem bitki çay formunda tüketilen zencefil çayı, hazımsızlık sorununun giderilmesinde oldukça etkili. Ancak bir bardaktan fazla tüketilmemesi gerektiği konusunda uyarılar bulunuyor. Tüketim miktarına dikkat etmenizde fayda var!

HAZIMSIZLIĞIN ÇARESİ BU BESİNLERDE!

Bazı besinler, yemekten sonra ortaya çıkan sindirim şikayetlerini dindirmede oldukça başarılı. İşte o besinler!