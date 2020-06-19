Sinekten koronavirüs bulaşır mı?

Her yıl yaz aylarının kabusu olan sivrisinek ve karasineklerin verdiği rahatsızlığa bu yaz ‘koronavirüs bulaştırır mı?’ endişesi eklendi. Bugüne kadar sıtma, sarıhumma, Dengue-Humması (DENV), zika, Batı Nil virüsü gibi birçok hastalığın taşıyıcısı olan sivrisinekle evlerde çokça görülen karasineklerin koronavirüs taşıyıp taşımayacağı merak ediliyor. Uluslararası ve ulusal sağlık kuruluşları da salgın başladıktan sonra zaman zaman yaptıkları açıklamalarda bugüne kadar sivrisinek ve karasinekten Covid 19 virüs bulaştığı yönünde bir vaka ve tespit olmadığını belirtiyor.

“BULAŞTIRMASI KABUL EDİLMİYOR”

Covid-19’un öncelikle havayoluyla, enfekte kişinin öksürük, burun akıntısı, hapşırması sonucu damlacık yoluyla sosyal mesafeyi (kişiler arası 1,8 metre uzaklık) korumayan kişilere bulaşabildiğini vurgulayan Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Genel Dahiliye Bilim Dalı Öğretim üyesi Doç. Dr. Gülbüz Sezgin, “Virüsün bulunduğu bir yüzeye temas sonucu yüz, burun, göz (gözyaşı kanalı) kanalından bulaşabilir. Sivrisineklerden bulaşmanın gerçekleşmesi için ise virüsün sivrisineğin salyasında veya bağırsağında çoğalması, öncelikle de sivrisineğin enfekte olması gerekir. Dünya Sağlık Örgütü de Amerikan Sivrisinek Kontrol Birliği, Hastalık Kontrol Merkezi de sivrisineğin Covid-19’a vektör olamayacağını kabul ediyor. Bunun sebebi sivrisineğin bulaş olması için önce kendisinin enfekte olması gerektiğidir. Ancak bu olmadığı için bulaştırması kabul edilmiyor” dedi.