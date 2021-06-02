Sinema salonları açık mı, kapalı mı? Sinema salonları kapatıldı mı, açıldı mı? İşte son durum...

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun bir süredir kapalı olan sinema salonları açık mı kapalı mı sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kademeli normalleşme süreci ile beraber sinema salonlarındaki son durum da araştırılıyor. Peki sinema salonları açık mı, kapalı mı?

SİNEMA SALONLARI AÇIK MI, KAPALI MI? SİNEMA SALONLARI KAPATILDI MI, AÇILDI MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan önceki genelgede bulunan detaylarda nargile salonları, sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafeler, yüzme havuzu, spor salonları, hamam, bilardo salonları, halı saha, sauna ve masaj salonları, lunaparklar ve tematik parklar gibi işletmelerin 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında kapalı olarak kalmasına ve geçici olarak hizmet vermemesine karar verilmişti.

Son yayınlanan genelgede işletmelerin faaliyet durumlarında yaşanan gelişmeler vatandaşlar tarafından takip edilmeye devam ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve sektör temsilcileriyle gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda sinema salonlarının faaliyetlerine dair kısıtlamanın bir süre daha devam etmesine karar verildi ve sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Temmuz 2021 tarihine kadar geçici olarak ara verilmesinin uygun olacağının belirtildiği söylendi.



