Haziran ayı boyunca yeni normalleşme dönemine gidildiği Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Ardından İçişleri Bakanlığı "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi" başlığı altında yeni kuralların belirtildiği genelgeyi paylaştı. Yeni dönemde, daha önce kısıtlanan bir çok işletmenin faaliyetine, belirli kurallar çerçevesinde yeniden devam edileceği belirtildi. Bunun üzerine, uzun süredir kapalı olan sinemalar ve tiyatroların açılıp açılmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki sinemalar, tiyatrolar açık mı?

SİNEMALAR VE TİYATROLAR AÇIK MI?

14 Nisan 2021'den beri kafe, çay bahçesi, lunaparklar, elektronik oyun yerleri, Halı sahalar, açık yüzme havuzları, tematik parkları, internet kafe/salonu, bilardo salonları, kıraathane, kahvehane, dernek lokali ve sinema gibi yerlerin işleyişine ara verilmişti. Bunun nedeni olarak, pandemi döneminde eğlence mekanlarının insan yoğunluğu oluşturabileceği ve böylece toplum sağlığını tehdit edebileceği gösterilmişti.

Söz konusu genelgede sinema salonlarının yüzde 50 kapasite ile hizmet vermesi koşuluyla (bir koltuk dolu bir koltuk boş olacak şekilde) işleyişine devam edebileceği bilgisi yer aldı.