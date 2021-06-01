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Sinemalar, tiyatrolar açık mı?

01.06.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziran ayına ilişkin normalleşme genelgesi İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlandı. Bunun ardından vatandaşlar "Sinemalar, tiyatrolar açık mı?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

Sinemalar, tiyatrolar açık mı?

Haziran ayı boyunca yeni normalleşme dönemine gidildiği Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Ardından İçişleri Bakanlığı "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi" başlığı altında yeni kuralların belirtildiği genelgeyi paylaştı. Yeni dönemde, daha önce kısıtlanan bir çok işletmenin faaliyetine, belirli kurallar çerçevesinde yeniden devam edileceği belirtildi. Bunun üzerine, uzun süredir kapalı olan sinemalar ve tiyatroların açılıp açılmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki sinemalar, tiyatrolar açık mı?

SİNEMALAR VE TİYATROLAR AÇIK MI?

14 Nisan 2021'den beri kafe, çay bahçesi, lunaparklar, elektronik oyun yerleri, Halı sahalar, açık yüzme havuzları, tematik parkları, internet kafe/salonu, bilardo salonları, kıraathane, kahvehane, dernek lokali ve sinema gibi yerlerin işleyişine ara verilmişti. Bunun nedeni olarak, pandemi döneminde eğlence mekanlarının insan yoğunluğu oluşturabileceği ve böylece toplum sağlığını tehdit edebileceği gösterilmişti.

Söz konusu genelgede sinema salonlarının yüzde 50 kapasite ile hizmet vermesi koşuluyla (bir koltuk dolu bir koltuk boş olacak şekilde) işleyişine devam edebileceği bilgisi yer aldı.

Bununla beraber sinema salonları, 1 Haziran 2021'den sonra ve tüm gün uygulanan pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması haricinde 07.00 ile 21.00 arasında açık olacak.

Sinemalar, tiyatrolar açık mı?

KAFELERDE KAĞIT, OKEY GİBİ OYUNLAR OYNANMAYACAK

Faaliyetine devam edilmesine karar verilmiş iş yerlerinin kurallara eksiksiz olarak uyması gerektiğinin altı çizildi.

Öte yandan kıraathane, kahvehane, dernek lokali, kafe, çay bahçesi, çay ocağı gibi işletmelerde kağıt, okey gibi oyunların oynanmaması ve aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi gerektiği belirtildi.

Faaliyetine izin verilen söz konusu işletmeler, tüm gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verilen pazar günü dışında, 07.00- 21.00 arasında çalışacak.

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