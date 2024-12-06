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Sınıfta ısırılan öğretmen hayatını kaybetti! Yetkililer uyardı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
06.12.2024 10:53
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ABD’de öğretmenlik yapan Leah Seneng isimli bir kadın öğretmen, ders işlediği esnada sınıfa giren yarasayı kovmaya çalışırken yarasa tarafından ısırıldı. 60 yaşındaki öğretmen olayın üzerinden bir ay geçtikten sonra hayatını kaybetti.

Sınıfta ısırılan öğretmen hayatını kaybetti! Yetkililer uyardı

California'da öğretmenlik yapan Leah Seneng, sınıfa giren yarasayı çıkarmaya çalışırken ısırıldı. Ailesi ve arkadaşları yaptıkları açıklamada, Seneng’in kuduz belirtileri göstermediğini ifade etti.

Seneng, olaydan birkaç hafta sonra hayatını kaybetti.

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Sağlık yetkilileri, öğretmenin ısırık sonrası tıbbi müdahale alıp almadığını ve sağlık durumunu araştırıyor. Yetkililer tarafından ayrıca kuduz riski taşıyan hayvanlarla temasın ardından hızlı bir şekilde aşı yaptırılması gerektiği hatırlatıldı.

Kuduz, belirtiler ortaya çıktıktan sonra ölümcül olabilen bir hastalık ve erken müdahale hayati önem taşıyor.

Anahtar Kelimeler:
kuduz Yarasa
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