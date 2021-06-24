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  4. Sınıfta yer alabilmek için kuyruğa girdiler! 22 binden fazla kişi başvurdu

Sınıfta yer alabilmek için kuyruğa girdiler! 22 binden fazla kişi başvurdu

24.06.2021 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Uzay Ajansı'na astronot programı için 22 binden fazla başvuru yapıldı. Yeni astronot sınıfının 4 ila 6 kişiden oluşması planlanıyor.

Sınıfta yer alabilmek için kuyruğa girdiler! 22 binden fazla kişi başvurdu

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) yeni astronotlar yetiştirmek için açtığı programa 22 binden fazla başvuru yapıldığı bildirildi.

"Spacenews" internet sitesinde yer alan haberde, başvuru sayısının en son 2008'de düzenlenen programa kıyasla 3 kat arttığı belirtildi.

Yeni astronot sınıfında yer almak için 5 bin 419'u kadın 22 bin aday başvuru yaptı.

DEĞERLENDİRME NASIL OLACAK?

ESA'nın insan kaynakları uzmanları, başvuranlar arasından ilk etapta 1500 adayı psikolojik değerlendirme için çağıracak. Adaylar psikolojik değerlendirmenin ardından 4 aşamalı bir eleme sürecine tabi tutulacak.

Eleme sürecinin sonunda 4 ila 6 kişiden oluşması planlanan yeni astronot sınıfı belirlenecek.

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ESA'da halen 2 Alman, 2 İtalyan, 1 İngiliz, 1 Fransız ve 1 Danimarkalı astronot görev yapıyor. ESA astronotları, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda dönüşümlü görev yapan ekiplerde yer alıyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Astronot
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