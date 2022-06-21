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Sinir bozucu sinekleri yiyeceklerin üzerinden ve evden uzak tutmanın pratik yöntemi

21.06.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havaların ısınması genel olarak iyi bir şey olsa da iyi olmayan tarafları. Deniz kenarında veya yaylada değilseniz kavurucu sıcaklar rahatsız edici olabilir. Kış boyunca yokluğuna alıştığımız sinekler de birdenbire etrafta gezinmeye başlar. Birçok hastalığın kaynağı olan sinekler sinir bozucu olmalarının yanı sıra mide bulandırırlar. Yaz aylarında sinekleri yiyeceklerin üzerinden, mutfağınızdan ve evinizden uzak tutmanın bazı yolları var.

Sinir bozucu sinekleri yiyeceklerin üzerinden ve evden uzak tutmanın pratik yöntemi

Sinekler, havaların ısınmasıyla birlikte evlerde ortaya çıkmaya başladı. Sinir bozucu olan sinekler çöpün etrafında, tuvaletlerde ve yemeklerin etrafında uçmaya bayılır. İsteyeceğiniz son şey, yemeğinizin etrafında vızıldayan sineklerdir! Bu sadece rahat bir akşam yemeğini baltalayıp, mide bulandırmaktan başka bir işe yaramaz.

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SİNEKLERİ UZAK TUTMANIN PRATİK YÖNTEMİ

Sineklerinizin evinize girmelerini önlemenin bazı yolları olabilir.

SİNEKKOVAR DOĞAL SPREY

Sinekler, nane, limon otu ve lavanta gibi yatıştırıcı uçucu yağların kokusuna dayanamaz. Bu yağlardan birazını suyla karıştırır ve bir sprey şişesine koyarsanız, tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Bu doğal karışımı günde birkaç kez mutfağa veya yemek yediğiniz her yere püskürtebilirsiniz. Lavanta spreyi tercih ederseniz, evinizin süper taze kokmasını da sağlarsınız.

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SİNEKLERDEN KORUNMAK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  • Gazlı içecekler sinekleri çeker. Bu yüzden yazın içtiğiniz özellikle gazlı ve şekerli içecekleri ortada bırakmayın.
  • Sineklerin en çok toplandığı yerlerden biri olan çöp kutusuna, çöp poşeti koymadan önce karbonat serpin. Bu sayede çöpe attığınız çöplerin kokusunu karbonat çekerek sineklerin oraya gelmemesini sağlayacak.
  • Yaz aylarında asla mutfak tezgahında bulaşık bırakmayın.
  • Açıkta yiyecek bırakmayın.
  • Doğal sivrisinek savar olan fesleğenlerden bir iki saksı mutfağa koyun.

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SİNEK KAPANI!

Mutfağınızı işgal eden meyve sinekleriyse sinek kapanı yapmayı deneyebilirsiniz:

  • Bir bardağın yarısına gelene kadar elma sirkesi dökün.
  • Üzerini streç film ile kapatıp üstlerine sineklerin geçebileceği kadar delikler açın.
  • Elma sirkesinin kokusuna gidecek olan sinekler, bardağın içine girdikten sonra bardağı dışarı atabilirsiniz.


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