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  4. Sinir krizi geçiren genç kendini kilitlediği evde eşyaları kırıp, evi ateşe verdi

Sinir krizi geçiren genç kendini kilitlediği evde eşyaları kırıp, evi ateşe verdi

27.09.2021 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da evde yalnızken sinir krizi geçirerek pencere camlarını kırıp eşyaları parçalayan, mutfağı da ateşe veren genç, apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Amcası tarafından sakinleştirilerek ikna edilen genç evin kapısını açarken, polis kontrolünde ambulansa götürüldüğü esnada kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına tekme atıp küfürler yağdırdı.

Olay, Ereğli Kapı Mahallesi 1415. Sokak’ta bulunan 4 katlı apartmanın zemin katında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, ailesi ile yaşadığı sorunlar nedeniyle sinir krizi geçiren Ethem Can O. (18) evde tek kaldığı esnada kapıyı kilitleyerek evin içindeki eşyaları duvardan duvara vurarak paramparça etti. Oda kapılarının ve pencerelerin camlarını kıran genç apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşatırken, neler olduğunu anlayamayan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

POLİSİN İKNA ÇALIŞMALARI BAŞARISIZ OLDU

Eşyaları ve camları kırdıktan sonra mutfak ve 2 ayrı odayı ateşe veren genç, polis ekipleri tarafından dakikalarca ikna edilmeye çalışıldı. Polisin ikna çabaları işe yaramazken, dışarıda olan ailesi komşularından haber alarak hemen eve geldi.

Eve gelen anne Faden O. (41), çelik kapıya yumruklar atarak “Ethem aç kapıyı” diye bağırırken, polis ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı çelik yelek giyerek müdahalede bulundu. Bu sırada eve gelen amca Fatih O. (41) yeğenini kısa sürede sakinleştirerek kapıyı açmaya ikna etti.

BASIN MENSUPLARINA SALDIRDI

Kapının açılması ile birlikte genç polis kontrolünde olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil Yardım ambulansına götürülürken, ambulansa bindirildiği sırada kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına tekme atarak küfürler yağdırdı.

Evde çakın yangın ise olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince büyümeden söndürüldü. Ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Aksaray
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