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Sınır ötesi operasyon mu geliyor? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan TBMM'de flaş açıklama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2018 00:22 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulunda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İdlib’te Rusya ile vardığımız ve İran tarafından da desteklenen mutabakat sayesinde, çok büyük bir insani kriz yaşanmasının önüne geçtik. Şimdi de gündemimizde Fırat’ın doğusunda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu parçalamak vardır" dedi.

Sınır ötesi operasyon mu geliyor? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan TBMM'de flaş açıklama!

Oktay'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Meclis çok önemli yasama çalışmaları yaptı.

Cumhurbaşkanımız ilk 100 günlük gelişmeleri ve ikinci 100 günlük hedefleri milletimizle paylaşacaktır.

Türkiye artık küresel ekonomiye entegre olmuş, mal ve hizmet ticaretinin yanısıra finans sektöründe de önemli mesafeler kaydetmiştir.

Bu başarı küresel ekonomide yaşanan gelişmeleri daha yakından takip etmemizi gerekli kılmaktadır.

Sıkılaşan finansal şartlar ve jeopolitik gerginliklerle birlikte küresel büyüme tahminleri bu yıl için aşağı doğru güncellenmiştir.

2008'de yaşanan küresel finans kriz birçok ülkede inancı ortaya çıkarmıştır.

Reform uygulamaların istenen hızda gerçekleştirilememesi, üretim göstergelerin birçok ülkede yavaşlamaya işaret etmesi bir diğer risktir.

Geçtiğimiz aylarda yaşadığımız gelişmelerde Türkiye ekonomisinin makro temellerinin sağlam olduğuna bir kez daha şahit olduk.

AK Parti iktidarlarımız döneminde makro politikalar ve yapısal reformlar sayesinde ekonomimizi büyüterek ülkemizi bir üst lige yükselttik.

Kadınlar başta olmak üzere iş gücüne katılım oranının yanında istihdam seviyesi de sürekli olarak artmaktadır. Devletimiz çalışanını, işçisini koruyan bir tavır sergilemektedir.

İstihdam piyasasını desteklemek üzere sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde birçok tedbiri hayata geçirdik.

2018 yılında yeni ekonomik programda öngördüğümüz şekilde ekonomimiz dengeye girmiştir.

Türkiye'de daha güçlenen ekonominin toparlanmasının sağlanması sağlıklı büyüme hedeflerine uyumluluk arz etmektedir.

Üretim ve ihracat yapımızı, düşük teknolojik yapıdan ısrarla orta ileri teknolojik yapıya taşıma kararlılığındayız.

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TBMM fuat oktay İdlib Rusya İRAN Fırat

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