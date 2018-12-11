Sınır ötesi operasyon mu geliyor? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan TBMM'de flaş açıklama!

Oktay'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Meclis çok önemli yasama çalışmaları yaptı.

Cumhurbaşkanımız ilk 100 günlük gelişmeleri ve ikinci 100 günlük hedefleri milletimizle paylaşacaktır.

Türkiye artık küresel ekonomiye entegre olmuş, mal ve hizmet ticaretinin yanısıra finans sektöründe de önemli mesafeler kaydetmiştir.

Bu başarı küresel ekonomide yaşanan gelişmeleri daha yakından takip etmemizi gerekli kılmaktadır.

Sıkılaşan finansal şartlar ve jeopolitik gerginliklerle birlikte küresel büyüme tahminleri bu yıl için aşağı doğru güncellenmiştir.

2008'de yaşanan küresel finans kriz birçok ülkede inancı ortaya çıkarmıştır.

Reform uygulamaların istenen hızda gerçekleştirilememesi, üretim göstergelerin birçok ülkede yavaşlamaya işaret etmesi bir diğer risktir.

Geçtiğimiz aylarda yaşadığımız gelişmelerde Türkiye ekonomisinin makro temellerinin sağlam olduğuna bir kez daha şahit olduk.

AK Parti iktidarlarımız döneminde makro politikalar ve yapısal reformlar sayesinde ekonomimizi büyüterek ülkemizi bir üst lige yükselttik.