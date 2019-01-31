Sınıra mühimmat sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat’ın doğusuna başlatacağı operasyonun hazırlıkları sürerken, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinden Şanlıurfa’daki sınır birliklerine mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.
Kırıkhan’da mühimmat yükleyen 20 araçlık askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa’ya gitmek üzere yola çıktı. Mühimmatların Şanlıurfa’daki sınır birliklerine dağıtılacağı öğrenildi.
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