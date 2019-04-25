HABER

Sınırın sıfır noktasında "kardeşlik sofrası" kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 18:52 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Türk vatandaşları ve Suriyeliler "kardeşlik sofrası"nda bir araya geldi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Türk vatandaşları ve Suriyeliler "kardeşlik sofrası"nda buluştu.

Sınırın sıfır noktasında bulunan Bulutlu Mahallesi'nde Abdullah Çetin tarafından düzenlenen yemeğe, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz ile yaklaşık 4 bin kişi katıldı.

Yemekte konuşan Akçakale Belediye Başkanı Yalçınkaya, kardeşlik sofrasında bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Suriyelilerin zor günler geçirdiğini ve kendilerinin de bu zor günlerde onların yanında olduğunu ifade eden Yalçınkaya, "Terör örgütü PYD/PKK'nın bez parçaları arkamızda. Bu haçlı seferine sizlerin bu birliği, beraberliğiyle ve sizlerin gayretiyle, bu teröristleri buradan göndereceğiz. PYD/PKK'yı buradan gönderip Suriye'nin asıl sahiplerini topraklarına göndereceğiz inşallah. Bu süreçte sizlerden birlik istiyoruz, beraberlik istiyoruz, birlikte hareket etmeyi istiyoruz. Bizler burada kardeşiz, kardeşler zor günlerde bir arada olur. Bu zor günleri de inşallah hep birlikte iyi günlere çevireceğiz." diye konuştu.

Ev sahibi Abdullah Çetin ise birlik ve beraberliği yeniden tesis etmek için bu daveti verdiklerini vurgulayarak tüm misafirlere teşekkür etti.

PARTNERKim Kardashian'dan şaşırtan kararKim Kardashian'dan şaşırtan karar
Samsunluların yüzde 54,4’ü memleketinde yaşıyorSamsunluların yüzde 54,4’ü memleketinde yaşıyor
Kahramanmaraş'ta ormanları 'terminatör böcek' koruyacakKahramanmaraş'ta ormanları 'terminatör böcek' koruyacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akçakale birlik beraberlik sofrası Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

Kavga etmişlerdi! Acun Ilıcalı'dan Hikmet ve Yusuf kararı!

Kavga etmişlerdi! Acun Ilıcalı'dan Hikmet ve Yusuf kararı!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Dilara cinayetinde davanın seyrini değiştirecek iddialar

Dilara cinayetinde davanın seyrini değiştirecek iddialar

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Günlerdir aranıyor! 40 kişilik özel ekip devreye girdi

Günlerdir aranıyor! 40 kişilik özel ekip devreye girdi

Dünyanın en büyük lale halısı 5. kez hazırlandı

5. kez hazırlandı! En büyüğü İstanbul'da

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Tunceli'de terörist cesedi bulundu! İnfaz etmişler

3 girişli mağarada bulundu! İnfaz etmişler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.