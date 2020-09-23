Sınırsız uçuş hakkı için Kovid-19 riskini göze alır mısınız?

Koronavirüs salgını, global hava yolu şirketlerini kötü etkiledi. ABD’de Delta, American ve United gibi şirketler milyarlarca dolarlık hibeler ve krediler için hükümete baskı yaparken, Virgin Australia ve Colombia’s Australia gibi şirketler de aylar önce iflas ettiklerini ilan etti.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) salgın nedeniyle endsütrideki toplam kaybın 314 milyar doları bulacağını tahmin ediyor.

Kimi hava yolu şirketleri ise ayakta kalabilmek için eşi benzeri görülmemiş kampanyalara imza atıyor. Air Canada adlı hava yolu şirketi kısa bir süre önce duyurduğu Infinite Canada Flight Pass adlı kampanyada, ayda 2.260 dolarlık sabit ücret karşılığında her yere ve her zaman için kullanılabilecek biletler satışa çıkardı. Kampanya kapsamında müşteriler, kalkıştan bir saat öncesine kadar hiçbir ek ücret ödemeksizin uçuşlarını iptal edebilecek veya değiştirebilecek. Ancak kampanya kısa bir süre için geçerli olacak.

Kuzey Amerikalı şirket, yalnızca Malezya’da ikamet edenler için geçerli olan 121 dolar karşılığında sınırsız yurt içi sehayat sunan AirAsia’dan ilham almış olabilir.