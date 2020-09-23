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Sınırsız uçuş hakkı için Kovid-19 riskini göze alır mısınız?

DÜNYA HABERLERİ  | 23.09.2020 15:25 | Son Güncelleme

Kovid-19’un uçuş sırasında hızla yayılabileceğine dair kesin kanıtlara rağmen, hava yolu şirketleri sınırsız uçuş promosyonlarıyla yolcu çekmeye çalışıyor.

Sınırsız uçuş hakkı için Kovid-19 riskini göze alır mısınız?

Koronavirüs salgını, global hava yolu şirketlerini kötü etkiledi. ABD’de Delta, American ve United gibi şirketler milyarlarca dolarlık hibeler ve krediler için hükümete baskı yaparken, Virgin Australia ve Colombia’s Australia gibi şirketler de aylar önce iflas ettiklerini ilan etti.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) salgın nedeniyle endsütrideki toplam kaybın 314 milyar doları bulacağını tahmin ediyor.

Kimi hava yolu şirketleri ise ayakta kalabilmek için eşi benzeri görülmemiş kampanyalara imza atıyor. Air Canada adlı hava yolu şirketi kısa bir süre önce duyurduğu Infinite Canada Flight Pass adlı kampanyada, ayda 2.260 dolarlık sabit ücret karşılığında her yere ve her zaman için kullanılabilecek biletler satışa çıkardı. Kampanya kapsamında müşteriler, kalkıştan bir saat öncesine kadar hiçbir ek ücret ödemeksizin uçuşlarını iptal edebilecek veya değiştirebilecek. Ancak kampanya kısa bir süre için geçerli olacak.

Kuzey Amerikalı şirket, yalnızca Malezya’da ikamet edenler için geçerli olan 121 dolar karşılığında sınırsız yurt içi sehayat sunan AirAsia’dan ilham almış olabilir.

China Eastern adlı hava yolu şirketi de yolcularına yalnızca hafta sonları geçerli olacak sınırsız sehayat kartı seçeneği sundu.

Qantas adlı hava yolu şirketi ise kurnaz bir kampanya ile müşterilerinin karşısına çıktı. Qantas’ın, yedi saatlik “hiçbir yere uçuş” adlı kampanyasında fiyatları 575 dolar ile 2.765 dolar arasında değişen biletler 10 dakika içinde tükendi. Sidney’de başlayan ve biten uçuş, yolculara Avustralya kıtası üzerinde alçak uçuş manzarası vaad ediyor. Seyahat devi Qantas’tan bir sözcü ise yapılan kampanyayı tarihlerindeki “biletileri en hızlı tükenen uçuş” sözleriyle değerlendirerek “İnsanlar seyahat etmeyi ve uçma deneyimini özledi” dedi.


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