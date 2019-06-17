SİNOP (AA) - Yakalandığı lösemi hastalığı sebebiyle Ankara'da tedavi gören 6 yaşındaki Çınar Kuşüzümü'ne uygun ilik bulunması amacıyla Türk Kızılay ile 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti tarafından kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı.

Sinop Belediyesi ve kentteki tüm sivil toplum kuruluşlarınca da desteklenen kampanya çerçevesinde İskele Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, Çınar gibi ülke genelinde binlerce hastanın kök hücre nakli beklediğini söyledi.

Kök hücre bağışçılığı hakkında katılımcılara bilgi veren Yıldırım, kök hücre bağışı yapacakların karar aşamasında iyi düşünmeleri gerektiğini vurguladı.

Yıldırım, bağışta bulunan kişilerin iliklerinin bir hastaya uyması durumunda vazgeçmelerinin o hasta ve ailesinde büyük bir yıkıma sebebiyet verdiğini anlatarak, "O nedenle vatandaşlarımızdan karar aşamasında bir değil üç defa düşünmelerini rica ediyoruz." dedi.

Çınar için başlatılan kampanyanın amacına ulaşmasını gönülden temenni ettiğini aktaran Yıldırım, şöyle konuştu: