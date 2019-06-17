HABER

Sinop "Çınar" için kenetlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 15:02 | Son Güncelleme

İki yıl önce yakalandığı lösemi hastalığı nedeniyle Ankara'da tedavi gören 6 yaşındaki Çınar'a uygun ilik bulunabilmesi için Sinop'ta, Türk Kızılay ile 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti tarafından kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı - Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Muhsin Yıldırım: - "Türkiye genelinde şu an kök hücre bağışçı sayısı 540 bine ulaştı"

SİNOP (AA) - Yakalandığı lösemi hastalığı sebebiyle Ankara'da tedavi gören 6 yaşındaki Çınar Kuşüzümü'ne uygun ilik bulunması amacıyla Türk Kızılay ile 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti tarafından kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı.

Sinop Belediyesi ve kentteki tüm sivil toplum kuruluşlarınca da desteklenen kampanya çerçevesinde İskele Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, Çınar gibi ülke genelinde binlerce hastanın kök hücre nakli beklediğini söyledi.

Kök hücre bağışçılığı hakkında katılımcılara bilgi veren Yıldırım, kök hücre bağışı yapacakların karar aşamasında iyi düşünmeleri gerektiğini vurguladı.

Yıldırım, bağışta bulunan kişilerin iliklerinin bir hastaya uyması durumunda vazgeçmelerinin o hasta ve ailesinde büyük bir yıkıma sebebiyet verdiğini anlatarak, "O nedenle vatandaşlarımızdan karar aşamasında bir değil üç defa düşünmelerini rica ediyoruz." dedi.

Çınar için başlatılan kampanyanın amacına ulaşmasını gönülden temenni ettiğini aktaran Yıldırım, şöyle konuştu:

"Türkiye genelinde şu an kök hücre bağışçı sayısı 540 bine ulaştı. Başlatılan kampanya ile umarım Çınar evladımız ve onun gibi ilik bekleyen binlerce hastamıza kısa sürede uygun bir bağışçı bulunur. Sinop zaten tüm paydaşlarıyla kampanyaya destek vermiş durumda. Belediyemiz olsun, sivil toplum kuruluşları olsun, siyasi parti temsilcilerimiz herkes taşın altına elini sokmuş durumda. Türk Kızılay olarak bir hafta süreyle Sinop'ta kök hücre bağışlarını kabul edeceğiz. Çınar evladımıza ve diğer hastalarımıza umut olmak istiyoruz. Umarım uygun ilikler bulunacaktır."

15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel ise kampanyaya destek verenlere teşekkür ederek, "Çınar'ın ailesi Ankara'da bizlerden gelecek güzel bir haberi bekliyor. Sadece Çınar değil binlerce hastamıza umut olabiliriz. Tüm Sinopluları bağış yapmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Yavru kediyi kurtaran o işçiye ödül Yavru kediyi kurtaran o işçiye ödül 
Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran, son yolculuğuna uğurlandıŞehit Jandarma Teğmen Şafak Evran, son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çınar Kök hücre sinop Türk Kzılayı

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

'400 bin liramı aldı! Yalancı ve dolandırıcı'

'400 bin liramı aldı! Yalancı ve dolandırıcı'

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Komik Babalar Günü mesajları: Komik bir mesajla babanızı gülümsetmeye ne dersiniz?

Komik Babalar Günü mesajları: Komik bir mesajla babanızı gülümsetmeye ne dersiniz?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Babalarımız için en güzel uzun ve kısa mesajlar

Babalarımız için en güzel uzun ve kısa mesajlar

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaza geçiren motosikletlinin yardımına Binali Yıldırım koştu!

Kaza geçiren motosikletlinin yardımına Binali Yıldırım koştu!

Şırnak'ta PKK sığınağı kullanılamaz hale getirildi

Şırnak'ta PKK sığınağı kullanılamaz hale getirildi

Askerlik yolunda at sırtında 225 kilometre

Sivas'tan yola çıktı, İzmir'e gidiyor! At sırtında asker yolunda

Bu ağaç eve 500 metrelik teleferikle ulaşılıyor

Bu eve ulaşmanın tek bir yolu var! O da...

Tehlikeye aldırış etmeden selfie çekiyorlar!

Fotoğraf çektirmek için canlarını tehlikeye atıyorlar

Askerde dayak iddiası! Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı

Askerde dayak iddiası! Savcılık harekete geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.